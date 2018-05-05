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Почему средства от растяжек на самом деле не помогают
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Почему средства от растяжек на самом деле не помогают 

Умная 58 минут назад
Фото: Умная
Резкие скачки в весе, роды или просто загадочное появление: растяжки беспокоят многих людей, хотя в этом нет ничего страшного. Но есть и те, кому это на руку: различные компании, которые производят многочисленные крема от целлюлита и растяжек. Мы решили разобраться, работает ли хоть одно из них.
Хотелось бы начать с того, что растяжки — это абсолютно нормально. Они появляются у 90% женщин после родов, 70% юных девушек и 40% мужчин. Довольно забавно, что такая часто встречающаяся среди людей вещь считается «ненормальной», хотя ей обладает большинство.
Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов утверждает: крема «от растяжек» делают растяжки чуть менее заметными, но такой эффект происходит просто потому, что увлажненная кожа в целом выглядит несколько лучше. Растяжки являются шрамами на нижнем слое дермиса, поэтому никакие средства, которые вы наносите на поверхность кожи, не помогут вам справиться с этой проблемой.
Да только проблема ли это?
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