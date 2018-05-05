Ещё
10 интересных фактов о женском теле
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 интересных фактов о женском теле 

Умная 51 минуту назад
Фото: Умная
Каждая женщина — загадка, но научные факты могут многое прояснить.
Мозолистое тело в женском мозгу толще, чем у мужчин, и в нем на 30% больше соединений. Именно поэтому женщины лучше справляются с многозадачностью.
У женщин больше болевых рецепторов, но из-за эстрогена, блокирующего воспалительные процессы, женщины в целом лучше переносят боль.
Женщины хуже мужчин ориентируются в пространстве. Параллельная парковка удается у 82% мужчин, у 71% — с первой попытки. У женщин результат плачевный. Только 22% могут это сделать, 2/3 из них сделают это не с первой попытки.
За речь у женщин отвечают два мозговых центра, поэтому женщина без труда произносит до 8000 слов в день, использует до 3000 звуков и до 10 000 невербальных сигналов. Эти же показатели у мужчин в два раза ниже.
Женская шея более подвижна, поэтому, когда её окликают, она, как правило, поворачивает голову. Мужчина обычно поворачивается всем телом.
Повышенные уровни гормонов прогестерона, кортизола и эстрадиола, особенно во время овуляции, усиливают у женщин ощущение беспокойства и чувство опасности. Поэтому женщина интуитивно лучше, чем мужчина чувствует угрозу.
Электрическая активность женского мозга во сне снижается всего на 10%, поэтому женский сон более чуткий.
В мышцах и связках женщин больше эластина, чем коллагена, поэтому женщины более гибкие.
Женская кожа в 10 раз чувствительнее, чем мужская.
Женщины сжигают жир медленнее мужчин — примерно на 50 калорий в день.
Сообщение 10 интересных фактов о женском теле появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Узкие бедра у женщины: что это может значить Девственная плева: что нужно знать Можно ли верить тестам на беременность
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест покажет, насколько вы умны13
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами24
Гибель 23-летней модели попала на видео5
Как девочка повзрослела на 8 лет за 3 минуты21
Пляжные образы российских звезд1
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение