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Тина Канделаки научила жизни своих читателей
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Тина Канделаки научила жизни своих читателей 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Известная телеведущая написала ряд советов, которых должны придерживаться здоровые люди.
"Все, что нельзя есть с утра, можно есть в обед. Все животные белки, салаты, корнеплоды", — отметила Тина. Телеведущая призвала отложить занятия спортом в период с 14 до 16 часов, потому что этот отрезок называют «время ваты». В период с 18 до 20 часов наступает «время капхы». Жители Индии считают, что последний поезд ангелов уходит в 21:00, поэтому до этого времени следует сделать все свои дела и поужинать, исключив из меню белки, фрукты и салаты. Есть после 19 часов не рекомендуется вовсе.
В отрезок с 22 до 2 часов выделяется специальный гормон, способствующий сжиганию жира. В это время лучше всего ложиться спать. «И, внимание, телефон не должен лежать рядом с кроватью! Для нашего мозга это очень вредно. И как теперь жить?» — пошутила Канделаки.
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