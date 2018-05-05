Тина Канделаки научила жизни своих читателей

Известная телеведущая написала ряд советов, которых должны придерживаться здоровые люди.

"Все, что нельзя есть с утра, можно есть в обед. Все животные белки, салаты, корнеплоды", — отметила Тина . Телеведущая призвала отложить занятия спортом в период с 14 до 16 часов, потому что этот отрезок называют «время ваты». В период с 18 до 20 часов наступает «время капхы». Жители Индии считают, что последний поезд ангелов уходит в 21:00, поэтому до этого времени следует сделать все свои дела и поужинать, исключив из меню белки, фрукты и салаты. Есть после 19 часов не рекомендуется вовсе.

В отрезок с 22 до 2 часов выделяется специальный гормон, способствующий сжиганию жира. В это время лучше всего ложиться спать. «И, внимание, телефон не должен лежать рядом с кроватью! Для нашего мозга это очень вредно. И как теперь жить?» — пошутила Канделаки.