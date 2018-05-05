Почему нельзя пить воду из пластиковой бутылки

Что скрывается за удобной тарой для воды.

О том, что надо пить больше 2 литров воды в день, знают абсолютно все. Ведь соблюдать водный баланс — меньшее, что мы можем сделать для нашего организма. Но из чего надо пить эту самую воду, знают не все. Wday.ru спросил у Юлия Энхель, президента компании Enhel Group, мирового эксперта в поставках водородной воды, почему нельзя пить воду из пластика.

Юлия Энхель:

— Некоторые покупают специальные бутылки для того, чтобы вода всегда была под рукой, другие постоянно покупают воду в магазинах и часть из них использует эти же пластиковые бутылки снова и снова. Конечно, возможно, на первый взгляд в этом нет ничего плохого. Это просто: купил одну бутылочку и потом налил туда воды опять. Это ведь удобно, почему бы нет?

Действительно. Почему бы нет? А хотя бы потому, что это представляет реальную угрозу для вашего здоровья. И я дам вам как минимум три веских повода, чтобы вы никогда не использовали пластиковые бутылки повторно.

1. Пластик — это излюбленная среда для размножения бактерий. Разумеется, когда вы только покупаете новую бутылочку, она прямо с завода чистенькая и не помятая. Однако, когда вы используете ее снова и снова, на ней появляются трещины, царапины, те самые «гнезда» для обитания бактерий.

2. И посмотрите, где стоит бутылочка. В теплом месте, там, где бактериям очень уютно. Большинство микробов попадает изо рта. Конечно, можно тщательно мыть вашу бутылочку, но стоит ли оно того?

3. Даже если вы решили, что можно помыть бутылку, то спешу вас разочаровать: из-за формы горлышка сделать это практически невозможно. А уж если что-то упустили, то есть риск заразиться норовирусной инфекцией, не исключено расстройство желудка и даже гепатит А.

Ученые регулярно проводят исследования относительно пригодности для использования пластиковых бутылок и недавно выяснили, что почти половина представленных на рынке опасна и токсична.

Вы можете подумать, что реальным выходом является качественная спортивная бутылочка для многоразового использования. Только она тоже пластиковая и насколько она «многоразовая», вам тоже нужно следить. Эти бутылочки тоже не застрахованы от трещин и царапин, поэтому будьте осторожны.

Какой же есть здесь выход? В Японии наряду с производством водородной воды задумались о том, как люди будут ее транспортировать, ведь не всегда рядом аппарат. И так появились два вида для переноски водородной воды:

— контейнер с алюминиевым напылением, который легко очищается, удобен в использовании и абсолютно безопасен. К тому же около трех дней может сохранять терапевтические свойства водородной воды;

— портативный генератор. За три минуты может превратить обычную воду в водородную. Герметичен и сделан из экологичных материалов.

Мы то, что мы едим и… пьем. Разумеется, немаловажную роль играет то, из чего мы это делаем. А качество воды и нашего питания должно быть на первом месте, если мы хотим быть здоровыми.