Антивозрастная космhttps://www.medikforum.ru/zoj/47976-vrachi-sformulirovali-antivozrastnuyu-dietu.htmlетика для женщин

Вопрос: «Когда же начинает стареть кожа?» часто становится камнем преткновения для многих дерматологов и косметологов. Дело в том, что одни придерживаются мнения, что возрастные изменения кожи в любом возрасте могут быть спровоцированы образом жизни или же генетической предрасположенностью, другие же считают, что процессы старения запускаются уже в период полового созревания. И в том и другом случае просто счастье, что косметологический прогресс не стоит на месте и компании разработчики постоянно представляют на суд потенциальных потребителей все новые и новые средства призванные сохранить упругость и молодость кожи. МедикФорум собрал советы по уходу за кожей.

Зачем нужна антивозростная косметика?

Антивозрастная косметика занимает две третьих от всех выпускаемых в мире косметических средств. Поэтому выбирать есть из чего! Главной задачей практически для каждой ухаживающей за собой женщиной является именно правильный выбор антивозрастных средств. Ведь anti-age косметика может как стать мощным оружием в борьбе со временем, так и при неправильном ее использовании принести достаточно много вреда коже. Возрастные изменения кожи лучше и намного проще предупредить, чем устранить. Увидев в зеркале первые морщины или пигментацию, следует как можно скорее, приступить к комплексам с богатым содержанием витаминов, антиоксидантов и увлажняющих компонентов. Что касается средств содержащих коллаген и эластин, то они предназначены для борьбы с возрастными изменениями (потерей упругости кожи) по естественным гормональным причинам и их применение стоит начинать не ранее 35 лет.

Что должна содержать косметика?

При выборе антивозрастных программ для ухода за кожей лица нужно обращать внимание на содержание в кремах и сыворотках экстрактов растений, витаминов, минералов и полиненасыщенных жирных кислот. Содержащиеся в косметике витамины А, С, Е — являются стимуляторами естественного синтеза коллагена в тканях, что улучшает эластичность кожи и сосудов. Содержание гиалуровой кислоты защищает кожу от обезвоживания, а также усиливает процессы восстановления эпидермиса. Растительный и морской коллаген быстро усваиваются кожей, возвращая ей молодость и упругость. Инновационные антивозрастные продукты — это полноценный профессиональный уход не только за кожей лица, но и предотвращение выпадения волос. Шампунь для быстрого роста волос направлен на то, чтобы в пожилом возрасте сохранить шевелюру. При использовании такого шампуня у пожилых людей заметно увеличивается, длинна и густота волосяного покрова головы. При уходе за кожей полезно использовать сыворотки с микрокапсуолами. Технология микрокапсуляции используемая при изготовлении антивозрастных средств позволяет отказаться от добавления в косметику консервантов, что гарантирует ее безопасность для использования. Поэтому такая косметика может быть особенно полезна. Также обратите внимание на состав. Если входят в состав средства нейропептиды, то это тоже хорошо, они способствуют расслаблению мимических мышц лица, в результате чего значительно уменьшается глубина имеющихся морщин. Врачи ранее сформулировали антивозрастную диету.