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Она публикует фото в бикини, чтобы помочь девушкам полюбить себя
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Она публикует фото в бикини, чтобы помочь девушкам полюбить себя 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Юная Меган, как и многие девушки, считала свое тело далеко не идеальным, и поэтому села на жесткую диету.
Как результат, она заболела анорексией, и ее вес снизился до страшного показателя — 28 кг.
С нервной анорексией Меган боролась на протяжении 2 лет.
Девушка не могла своими силами справиться с возникшей проблемой чрезмерной потери веса, поэтому ее сперва отправили на лето в психиатрическое учреждение, а затем госпитализировали.
К счастью, докторам удалось спасти несчастную, хотя ей пророчили не больше пары недель.
Вес девушки нормализовался, но она все еще не могла принять и полюбить свой облик.
Долгих 5 лет Меган боролась сама с собой, снова пыталась сесть на диету и ненавидела свое тело.
Но все изменилось, когда ей на глаза попалась страничка в Инстаграм, пропагандирующая позитивное отношение к своему телу.
В голове девушки сработал какой-то переключатель, и она смогла посмотреть на себя по-новому, с любовью.
Теперь Меган с помощью уже своей странички в Инстаграм помогает девушкам принять себя.
Она считает бодипозитив не только своим мировоззрением, но и своеобразной миссией.
Борьба с собой — самая сложная. И поэтому результаты Меган действительно впечатляют. Если вы тоже так думаете, поделитесь статьей с друзьями!
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