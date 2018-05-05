Она публикует фото в бикини, чтобы помочь девушкам полюбить себя

Юная Меган, как и многие девушки, считала свое тело далеко не идеальным, и поэтому села на жесткую диету.

Как результат, она заболела анорексией, и ее вес снизился до страшного показателя — 28 кг.

С нервной анорексией Меган боролась на протяжении 2 лет.

Девушка не могла своими силами справиться с возникшей проблемой чрезмерной потери веса, поэтому ее сперва отправили на лето в психиатрическое учреждение, а затем госпитализировали.

К счастью, докторам удалось спасти несчастную, хотя ей пророчили не больше пары недель.

Вес девушки нормализовался, но она все еще не могла принять и полюбить свой облик.

Долгих 5 лет Меган боролась сама с собой, снова пыталась сесть на диету и ненавидела свое тело.

Но все изменилось, когда ей на глаза попалась страничка в Инстаграм, пропагандирующая позитивное отношение к своему телу.

В голове девушки сработал какой-то переключатель, и она смогла посмотреть на себя по-новому, с любовью.

Теперь Меган с помощью уже своей странички в Инстаграм помогает девушкам принять себя.

Она считает бодипозитив не только своим мировоззрением, но и своеобразной миссией.

Борьба с собой — самая сложная. И поэтому результаты Меган действительно впечатляют. Если вы тоже так думаете, поделитесь статьей с друзьями!