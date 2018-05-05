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Опасна ли одноразовая посуда для организма
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Опасна ли одноразовая посуда для организма 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В теплую погоду москвичи стараются выбираться на природу. На пикнике горожане чаще всего используют одноразовые пластиковые тарелки и столовые приборы. Пищевой химик-технолог Сергей Белков рассказал «ВМ», стоит ли сторониться такой посуды.
— Конечно же, ничего бояться не стоит, — сходу подчеркнул эксперт. — Современная одноразовая посуда делается из безопасных материалов. Если мы говорим о пластиковых бутылках, то воду в них можно наливать хоть сто раз, хоть тысячу, как холодную, так и горячую. И если при этом какие-то вредные вещества и выделяются, то в ничтожно малых количествах. Никакого вреда здоровью это не доставляет. Пластиковая бутылка — одна из самых безопасных тар в мире, по уровню безопасности сопоставимых со стеклянными бутылками.
Если и говорить о мерах предосторожности, то пластиковую посуду лучше не перегревать.
— Не нужно допускать того, чтобы она начинала плавиться, — отметил Сергей Белков. — Обычно это происходит при температуре от 100 градусов. Нужно понимать, что производство пластиковой посуды очень сильно зарегулировано, и вредные материалы при ее производстве практически не используются. Но если на тарелке написано «не для горячих продуктов», то и не нужно их туда класть. Скажем, если вы кладете на нее шашлык, который только-только принесли с мангала, она не расплавится. Да и шашлык — еда сама по себе настолько вредная, что скорее он нанесет вред вашему организму.
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