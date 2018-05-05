Химический пилинг: виды, противопоказания, уход за лицом после процедуры

Химический пилинг— это ни что иное, как удаление внешних слоёв кожи. Происходит слущивание кожи, благодаря чему ускоряются реакции организма, соответственно, коллаген, эластин и гиалуроновая кислота вырабатываются более интенсивно, и кожа обновляется на физиологическом уровне. МедикФорум выяснил все о химических пилингах.

Какие бывают пилинги?

Это общий принцип процедуры и её воздействия на состояние кожи, но делится пилинг на 3 вида. 1. Поверхностный пилинг. Интенсивность— низкая. К такому пилингу прибегают до 30 лет. Задачи такого пилинга: -устранение прыщей, акне, постакне, себореи; -улучшение метаболизма в обновлённых клетках; -усиление кровообращения и движения лимфы; -отшелушивание мёртвых эпителиальных клеток; -очищение и сужение пор; -моделирование слоёв кожи; и, конечно же, осветление кожи и придание ей свежести. Курс— 4 сеанса, с перерывами на 10-12 дней. 2. Средний пилинг. Интенсивность средняя, с воздействием на средние слои и использованием трихлоруксусной и салициловых кислот. Задачи пилинга: -устранение первых морщин; -устранение пигментных пятен. Имеют место болезненные ощущения, но беспокоить они не должны— проходят они быстро. Результат впечатляет: после него люди выглядят на 10-15 лет моложе. Курс— 4 сеанса, перерывы— 10 дней. Для закрепления эффекта такой пилинг следует делать раз в год. 3. Глубокий пилинг. Для процедуры используют фенол. Кроме того, проводится она только в стационаре под постоянным наблюдением. Задачи пилинга: -борьба с глубокими морщинами; -устранение рубцов; -ликвидация сильного ороговоения кожи; -избавление от застарелых пигментных пятен.

Чем полезен пилинг?

После такого пилинга женщины выглядят не только существенно моложе своих лет, но и здоровее. Ведь обновление организма — на высоком уровне. Однако, не обходится без противопоказаний: действующие вирусы, склонность к аллергии, экзема, атопический дерматит, наличие ран, царапин. Если цель пилинга –излечение угрей, акне, постакне, делается пилинг в ремиссионный период. Результат пилинга наблюдается через 3 недели, в течении которых не рекомендуется пользоваться декоративной косметикой, а ухаживающая должна действовать деликатно. Шелушение происходит на 4-й день, кожа нуждается в интенсивном увлажнении. Показаны кремы с содержанием антиоксидантов. Кроме того, желательны кремы с содержанием жирных кислот, масла ши, а также масел смородины, оливы, и косточек винограда. Также показано использование кортикостероидных препаратов и антигистаминных средств. Результат, безусловно, стоит всех затрат и усилий— кожа выглядит идеально! Ранее эксперты рассказали, как ухаживать за кожей после пилинга.