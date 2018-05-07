Все что нужно знать о пилинге лица

Пилинг лица — эта косметическая процедура, включающая в себя удалении отмерших клеток на поверхности кожи. В результате кожа лица становится упругой, улучшается цвет лица, разглаживаются мелкие морщинки. Благодаря пилингу начинается выработка коллагена, эластина, гиалурона, что и приводит к такому результату. МедикФорум собрал советы по использованию пилинга.

Виды пилинга

По воздействию на кожу лица различают виды пилинга: химический. Физический. Биологический. Механический. Ультразвуковой. Лазерный. Химический пилинг — в состав входят щелочи или кислоты, которые уничтожают (сжигают) верхний слой кожи путем его растворения. В свою очередь химический пилинг можно разделить на несколько типов.

Как пилинги действуют на кожу?

1. Поверхностный пилинг-самый доступный способ чистки. Полученный эффект: освежает цвета лица, выравнивание поверхности кожи. Процедура хорошо подходит для сухой кожи. После процедуры характерны покраснение, шелушение. Может оползать кожа. 2. Срединный пилинг на основе кислот. Проводится в возрасте от тридцати пяти лет до пятидесяти лет в осенне-весенний период. Полученный эффект: освежающий цвета лица, повышение упругости кожи, избавление от пятен. 3. Глубинный пилинг. Одна из сложных процедур и довольно болезненная. Проводится в условии стационара. Период восстановления около месяца. Возможны осложнения. Необходимо четко соблюдать рекомендации врача. Полученный эффект: подтяжка лица, уменьшение мелких и средних морщин, посвежевший цвет лица. Физический пилинг. Проводится при воздействии на кожу лица жидкого азота или сухого льда. Биологический пилинг. Проводится при помощи ферментов пепсина, папаина, бромелина и т. д. Подходит больше для увлажнения и очищения кожи лица. Ультразвуковой и лазерный пилинги вызывают много споров. Так же результаты оставляют желать лучшего. Все очень индивидуально, каждый получит свой результат. Механический пилинг. Его суть заключается в трении твердых мелких частиц, отшелушивая мертвые частицы кожи, поверхностно. К механическим пилингам относятся домашние скрабы и очищающие маски. Полученный эффект: посвежевшая кожа, выравниваются мелкие дефекты.

Достоинства пилинга

В результате мы имеем: упругую кожу лица и более бархатистую. Очищаются и сужаются поры. Исчезают пигментные пятна. При глубоком пилинге возможно избавится от рубцов и растяжек. Все это дает эффект омоложения, кожа выглядит сияющей и свежей. Надо помнить, что на каждую процедуру существует противопоказание. Стоит разумно относится к таким процедурам. Ранее ученые раскрыли секрет молодости кожи.