Выбираем тональный крем правильно

Тональная основа помогает девушкам замаскировать недостатки на лице. Она способна выровнять тон кожи и скрыть синяки под глазами. Однако тональный крем следует выбирать правильно. Если его тон будет темнее или светлее кожи, то весь макияж будет смотреться ужасно, как маска на человеке. МедикФорум решил собрать советы, как правильно пользоваться тональной основой. Подбирать тональную основу следует, опираясь на тип кожи и ее оттенок. Если приобрести основу, неподходящую по типу, это может вызвать ухудшение в состоянии здоровья кожи лица.

Тип кожи и тональное средство

Обладательницам сухой кожи приходиться ежедневно питать ее и увлажнять, чтобы кожа не шелушилась и не старела с огромной скоростью. Такому типу подойдет тональный крем жирного типа. Он сможет перекрыть все недостатки и дополнительно напитать и увлажнить сухую кожу. Девушкам, страдающим жирной кожей лица необходимо приобрести себе крем, который сможет сужать поры, уменьшая жирный блеск. Ошибки в подборе тонального крема могут привести к усугублению проблемы с кожей и появлению черных точек. Идеально подойдет тональная основа с абсорбирующим эффектом. Обладательницам комбинированной кожи проще всего подобрать себе крем. Лучше отдать предпочтение крем-пудре.

Цвет кожи и тональный крем

Подбирая крем по цвету кожи стоит обратить внимание на свой цветотип. Это зима, весна, лето или осень. Контрастные ошибки в тоне будут смотреться глупо. Так же стоит учитывать и цвет глаз и волос. Необходим естественный дневной свет. Только при нем тональная основа проявит свой натуральный оттенок. Светлой коже подойдут нейтральные и розовые оттенки. А вот бежевые тона — только для смуглой кожи. Осенним девушкам чаще подходят бронзовые, бежевые или персиковые оттенки. Зимним дамам подойдут светлые фарфоровые или телесные оттенки. А загорелым зимним красавицам стоит приобрести оливковый тональный крем. Летние девушки тоже имеют холодный под тон, как и зимние красавицы. Поэтому выбор тонального крема схож. Единственная разница, солнечные дамы могут попробовать натуральный бежевый оттенок с серым отливом. Весенние красавицы теплого цветотипа должны приобрести крема бежевого, песочного или персикового тона. Правильный тональный крем не должен отличаться по цвету, он должен незаметно ложиться на кожу и сливаться с ней. Лучше всего проверять совпадение оттенков на сгибе лица и шеи. Так ошибки в подборе снижаются к нулю. Не стоит торопиться и слушать советы продавцов. Нужно следовать правилам, приведенным выше и подбирать крем, опираясь на свои ощущения. Ранее эксперты рассказали, как правильно наносить макияж зимой.