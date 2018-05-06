Голая йога, марафоны и еще 5 спортивных антитрендов

С одной стороны, это не позволяет по-хорошему втянуться (в спорт, в режим, в систему питания) и достичь значимых результатов. С другой — не дает заскучать. Если вы не стремитесь к рекордам, то нет ничего зазорного в том, чтобы постоянно пробовать что-то новое. И если трендозависимость стала для вас весомой мотивацией к здоровому образу жизни, значит, она пошла на пользу. Но хвастаться чем-то из этого списка уже не круто. Ищите альтернативу! Ну, или занимайтесь просто так, для удовольствия, а не для селфи.

Миостимуляция

Стимулировать мышцы током вместо того, чтобы по-честному напрягаться, это не просто не круто. Это имеет массу противопоказаний! То же, кстати, касается вибрационных тренингов, которые были на пике популярности еще пару лет назад.

Программы похудения в смартфоне

Идет ли речь о тренировках или диетах, нужен очный контроль специалиста, если вы нацелены на серьезный результат. А программы льстят, занимаются приписками… И к тому же их так легко обмануть! Сколько раз вы размахивали руками, чтобы накрутить цифры на шагомере?

Марафонские забеги

Сейчас модно больше думать о здоровье, чем о славе. А для здоровья 5 или 10 км вполне достаточно. Все, что свыше, приводит к кровавым мозолям и быстрому износу коленных суставов.

Эта неустойчивая платформа, может, и сохранила бы позиции, если бы ее не потеснил AquaFlat — почти то же самое, но на воде. Не исключено, впрочем, что последняя — это чисто сезонный тренд: чем ближе лето, тем активнее водные виды фитнеса теснят сухопутных.

Белковые диеты

Даже странно, что они держались в тренде так долго: диета, которая не может существовать без медикаментозной поддержки, это очень сомнительный путь к здоровью. Но добила ее не доказательная медицина, а наступающий биохакинг и кетогенная диета.

Голая йога

Nude yoga и изначально-то затевалась больше для YouTube и Instagram, чем для фитнеса. Но строгие нормы основных соцсетей так и не позволили ей распространиться вширь. Так что одевайтесь и занимайтесь просто йогой.

Social fitness

Хвастаться в соцсетях количеством подтягиваний и делать селфи под вывеской фитнес-клуба — это моветон. А потому что идеи бодипозитива живут и побеждают: кто хочет быть здоровым и подтянутым, тот тренируется, кто не хочет, тот любит себя со всеми лишними килограммами — и друг друга они жизни не учат.

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