Процедуры по циклу. Читать только девушкам!

Оказывается, бьюти-график нужно составлять согласно своему женскому календарю, то есть важно ориентироваться на разные фазы своего месячного цикла. Чтобы тебе было проще расписать план посещения салонов красоты и эти визиты реально были эффективными, мы узнали у эксперта Елены Красовской, дерматокосметолога центра красоты Daviani beauty & SPA, что и когда необходимо делать.

Первая фаза (1–5 день)

Лицо: кожа быстро восстанавливается, хотя она еще довольно чувствительна и капризна.

Процедуры:

В это время тебе нужно тщательное очищение кожи. На заметку можешь брать любые пилинги (даже глубокие), но чистку лица лучше отложить на конец этой фазы, чтобы кожа успела полностью прийти в себя. Результативны будут уходы с увлажняющими масками и кремами с антиоксидантами, витаминами А, Е и С, гиалуроновой кислотой и коллагеном.

Тело: обменные процессы немного замедленны.

Процедуры:

«Активные» стройнящие процедуры пока не нужны. Однако ты можешь делать приятные сеансы, направленные на расщепление жировых клеток. Особенно полезны и приятны будут обертывания (горячие и холодные — на твой выбор). Так как болевой порог в начале цикла снижается, это означает, что ты можешь записываться на лазерную эпиляцию (хотя сейчас используют аппараты нового поколения, например Alma Soprano XL Ice, с ними боли ты и так не почувствуешь, но в любом случае в начале цикла удаление волос проходит приятнее и успешнее всего).

Вторая фаза (5–12 день)

Лицо: иммунитет кожи в норме, она активно обновляется и хорошо увлажнена.

Процедуры:

Идеальное время попробовать что-то новое, протестировать процедуру, которую ты давно хотела. Даже инъекционные методики в этот период будут приятными и почти безболезненными. Сейчас у тебя идеальные условия для чистки лица (она поможет предотвратить высыпания перед наступлением месячных), для борьбы с морщинами подойдут также аппаратные методики — микротоки, ультразвук, лазер и R.

Тело: повышается уровень обменных процессов.

Процедуры:

Тот самый момент, когда ты можешь реально похудеть! Твой организм с радостью будет сбрасывать лишнее (практически без особых усилий). Так что поспеши записаться на процедуры по телу (антицеллюлитные и лимфодренажные): прессотерапию (когда на тебя надевают специальный костюм, который во время сеанса то надувается, то сдувается), Icoone Laser (новая методика, сочетающая щадящий вакуум и лазерное воздействие; кстати, она считается на порядок эффективнее LPG, к тому же практически не имеет противопоказаний и не оставляет синяков), вакуумный массаж.

Третья фаза (13–14 день — овуляция)

Лицо и тело: организм перестраивается, повышается восприятие запахов и увеличивается чувствительность.

Процедуры:

Лучше отказаться от ароматических процедур. Например, обертываний или массажей с маслами. А вот обратить внимание стоит на омолаживающие аппаратные процедуры — они будут особенно эффективны.

Четвертая фаза (15–28 день)

Лицо: на коже появляется сальный блеск, она становится более жирной.

Процедуры:

В этот период тебе нужны чистки лица и пилинги (дома можешь умеренно использовать гоммажи и скрабы). Хороший эффект ты получишь и от мезотерапии и биоревитализации, и кстати, в конце цикла они уже не будут столь болезненно восприниматься. Также без особого дискомфорта пройдет сеанс ботокса и плазмотерапии!

Тело: обменные процессы замедляются, организм начинает задерживать жидкость, поэтому скинуть лишние килограммы становится сложнее.

Процедуры:

Как правило, в последнюю фазу цикла совсем нет желания двигаться, но лучше себя заставить — иначе рискуешь набрать лишнее. Эффективны будут лимфодренажные массажи. В этот период они дадут тебе самые яркие результаты. Также полезными окажутся холодные обертывания — они уберут отеки и в целом улучшат твое самочувствие.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/procedury-po-ciklu-chitat-tolko-devushkam/