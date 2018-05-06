5 действенных способов избавиться от пигментных пятен

Доктор, что с моей кожей?

Чтобы избавиться от пигментных пятен, нужно сначала разобраться как и почему образуется пигментация. Этим и займемся.

У каждого из нас в коже есть генетически определенный пигмент, который задает цвет нашей коже и волосам. Как только происходит нарушение в виде избыточного синтеза пигмента меланина, возникает гиперпигментация кожи. В результате отложений меланина формируются те самые пятна различной окраски и формы.

Но прежде чем злиться, надо вспомнить, что у пигментообразования есть важная роль. Наглядный пример этого процесса — естественное и так любимое нами изменение оттенка кожи при загаре. Пытаясь защитить от вредоносных УФ-лучей кожу, а точнее ядро клеток, где хранится генный материал, организм активирует выработку меланина. Гранулы меланина поглощают УФ, не допуская более глубокого проникновения вредоносных лучей, и предохраняют дерму от повреждений. А теперь перейдем к способам избавления от гиперпигментации, когда защитные функции организма обернулись для нас боком.

Химические пилинги

Пилинг является достаточно действенным способом, особенно когда пигмент расположен не очень глубоко. Пилинг проводят в несколько сеансов под строгим контролем специалиста. Естественно, выбор вида и концентрации пилинга определяет врач, с учетом особенностей кожи и пигментации. В результате омертвевшие клетки рогового слоя отшелушиваются или отшлифовываются вместе с гранулами пигмента в них. На смену приходит ровный тон, да еще и существенно выравнивается рельеф кожи, сужаются поры, подтягивается кожа.

Наружные средства

В борьбе с пигментацией часто используют наружные средства, на основе (внимание, сейчас будут сложные, но важные термины) гидрохинона, койевой кислоты, ретинола, ингибиторы тирозиназы (фермент, участвующий в синтезе меланина) высококонцентрированного витамина С — они либо разрушают сам пигмент, либо провоцируют процесс эксфолиации по принципу пилинга.

Это метод для терпеливых — он достаточно долгий и не всегда дает желаемый результат. К тому же, некоторые компоненты, например гидрохинон, при долгом применении могут оказать токсическое воздействие.

Лазерный термолиз

Ищите быстрый и эффективный аппаратный метод удаления гиперпигментации? Вам подойдет лазерный фракционный фототермолиз, во время которого происходит разрушения пигмента тепловой энергией лазера. После короткого периода восстановления большая часть пигмента может уйти даже с одного раза. Главное помнить — этот метод применим только в осенне-зимний период, когда нет солнечной активности. После такой процедуры очень важно соблюдать все рекомендации доктора по дальнейшему уходу кожи, особенно по солнцезащите, чтобы не провоцировать образование пигментации с новой силой в местах обработки кожи лазером.

Фототерапия

Хотите эффективный и безопасный аппаратный метод удаления гиперпигментации — идите за фототерапией с воздействием широкополосного импульсного света. Чемпион в этом направлении — многофункциональная система BBL SCITON.

BBL позволяет выбрать тот узкий спектр импульсного света, который очень хорошо поглощается именно пигментом и разрушает его. Разрушенный пигмент сразу же темнеет, а в течение 5-7 дней постепенно отшелушивается и уходит.

В отличии от лазера, импульсный свет BBL не нарушает целостность верхних слоев кожи, менее травматичен и имеет гораздо более короткий период реабилитации. Но режим солнцезащиты все равно придется соблюдать очень строго, потому что кожа сразу после любой термической обработки становится очень чувствительной к УФ.

Предупрежден — значит вооружен

Самый верный способ избегать пигментных пятен — это не допускать их образования. Да, все гениальное просто. Конечно, не всегда возможно нивелировать многочисленные (особенно гормональные) причины гиперпигментации, но защитить кожу от агрессивных факторов мы все-таки очень даже можем.

Лайфхаки:

— Старайтесь меньше травмировать кожу, склонную к гиперпигментации.

— Летом меньше пользуйтесь кислото— и ретинолсодержащими кремами и сыворотками.

— Завершите все косметологические процедуры, связанные с травмированием верхних слоев кожи (пилинги, лазеры, фотоомоложения и далее по списку) задолго до появления солнечной активности.

— Подбирайте солнцезащитные средства по своему фототипу и особенностям своей кожи и научитесь правильно применять солнцезащитные средства.

В вопросах пигментных пятен разбирались вместе с Армине Минасян, врачом-дерматокосметологом, руководитель отделения КИЭМ в Жуковке.