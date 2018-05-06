Хочешь фигуру, как у Кендалл Дженнер? Тренируйся всего 11 минут в день!

Чтобы быть в форме, Кендалл Дженнер (21) ходит на фитнес два-три раза в неделю и обязательно занимается с личным тренером Гуннаром Петерсоном. Но иногда у нее не хватает времени на спортзал, и тогда она тренируется дома. И всего 11 (!) минут. За это время она успевает выполнить 13 разных упражнений, и некоторые даже в два подхода.

Планка на локтях

Следи, чтобы твое тело образовывало прямую линию от головы до пяток. Стоять так нужно 30 секунд.

Планка на вытянутых руках

Тут главное — держать баланс и четко стоять на ладонях и пальцах ног, держа тело в прямой линии от макушки до пяток. При этом твои кисти рук должны быть четко на уровне плеч. Стоять так нужно 30 секунд.

Боковая планка с поднятой рукой

Ляг на правый бок и приподними тело, сделав упор на правый локоть. Затем подними левую руку вверх и стой так 15 секунд. То же самое повтори на другой стороне.

Боковая планка с поднятой рукой и ногой

Принимаешь исходное положение как в предыдущем упражнении, только теперь сгибаешь руку вверх и плавно поднимаешь согнутую ногу. И так выполняешь подъемы по пять раз на каждую сторону.

Подъемы ног в планке

Сначала встаешь в планку, как в упражнении 1. Затем поднимаешь прямую правую ногу, отводишь назад и стоишь 15 секунд, после чего возвращаешься в исходное положение. И то же самое повторяешь с левой ногой.

Подтягивание ног в планке

В планке подтягиваешь правую ногу к правой руке. Затем то же самое делаешь с левой ногой. И так по 10 раз.

Скручивания

В положении сидя, тебе нужно подтягивать правый локоть к левой коленке, и наоборот. Выполнять упражнение нужно в течение 30 секунд.

Вытянутая планка

Встань в планку на прямых руках. Ноги в упор на носки. Теперь вытянись немного вперед, чтобы корпус тела выходил за плечи. Стой так 15 секунд.

Вытягивания

В положении сидя согни ноги в коленях. Руки за голову. Теперь постарайся вытянуть ноги и спину параллельно полу, насколько сможешь. Вернись в исходное положение и повтори упражнение 15 раз.

Неполные скручивания

В положении сидя, ноги согнуты в коленях и приподняты над полом. Руки на уровне груди. Поворачивай верхнюю часть тела то вправо, то влево. Повторяй 15 раз.

Качаем пресс

Ляг на спину с согнутыми в коленях ногами. Положи руки за голову и отрывай только локти от пола, спина должна быть плотно прижата к полу. Повторяй 20 раз.

Подъемы ног в позе кошки

Встаешь на четвереньки, руки согнуты в локтях. Согнутую правую ногу понимаешь вверх под углом в 90 градусов. И так 15 раз. Потом то же самое повторяешь с левой ногой.

А как тренируешься ты?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/khochesh-figuru-kak-u-kendall-dzhenner-treniruysya-vsego-11-minut-v-den/