Косметика anti‑pollution: что нужно о ней знать?

Жители больших городов часто сталкиваются с необходимостью решать дополнительные проблемы со здоровьем, да и экстра-уход за кожей лица и тела становится попросту необходим. Почему многим из нас недостаточно просто антиоксидантных и увлажняющих средств? Что такое anti-pollution косметика и почему она обретает все больше поклонников во всем мире?

Что такое anti-pollution-косметика?

Это косметика, которая помогает коже сохранять защитный барьер от загрязнений окружающей среды — увы, с этой напастью сталкивается житель любого мегаполиса мира. Проблему воздействия экологии на здоровье начали изучать еще в 50-х годах прошлого века, и урбанизация действительно несет человечеству не только благо.

Как влияет экология на кожу?

Загрязненный воздух городов вместе с повышенной или пониженной влажностью стимулирует активную выработку кожного сала — это приводит к появление акне в любом возрасте и комедоногенезу, тусклому и бледному цвету лица и различным воспалениям и раздражениям. Пыль и грязь, которые смешиваются с кожным салом, создают питательную среду для развития и размножения патогенных микробов.

При неправильном или недостаточном уходе это приводит к закупорке пор и к тому, что воспаление смещается в более глубокие слои эпидермиса. С другой стороны, кожа практически любого горожанина склонна к обезвоживанию, повышенной чувствительности при сохранении жирности Т-зоны.

В чем отличие антиоксидантной и anti-pollution-косметики?

Разница между двумя этими видами довольно часто очень условная и размытая — по своим качествам они во многом дублируют друг друга, но все же она есть.

Антиоксидантная бьюти-продукция защищает кожу от свободных радикалов: они образуются от плохой экологии и ультрафиолета, ускоряя старение кожи и часто становясь причиной кожных заболеваний. Детокс-косметика борется с подобными разрушениями, выводя из кожи и межклеточного пространства токсины через потовые и сальные железы и запуская механизмы восстановления.

Anti-pollution-косметика тоже защищает от свободных радикалов и UF-излучений, но еще одно ее ценное качество — очищение кожи от промышленных и химических выхлопов и выбросов, пыли, грязи и табачного дыма, которые содержатся в воздухе.

Почему ежедневного очищения кожи недостаточно?

Снимая макияж перед сном и умываясь специальными средствами, мы удаляем внешние загрязнения и пыль. Этому же способствуют очищающие маски и скрабы, они отшлифовывают омертвевшие роговые чешуйки и слипшиеся с ними частицы пыли и грязи, остатки кожного сала.

Но молекулярные соединения тяжелых металлов, углерода и некоторых других газов — относительно небольших размеров, они довольно быстро проникают в нижние слои эпидермиса, и стандартное очищающее средство просто не может их достичь в процессе ежедневного умывания.

Какие компоненты важны в косметике anti-pollution?

Первым делом стоит обратить внимание на те компоненты, которые способны восстанавливать тканевое дыхание и движение лимфы в межклеточном пространстве, насыщать клетки кислородом. Чаще всего такими проводниками выступают перфторуглерод, липопептиды в различных белковых формах и производных, ресвератрол в высокой концентрации.

Пробиотики естественного происхождения, бета-глюканы, концентрированные витамины Е и С отвечают за восстановление природного иммунитета кожи и его повышение. Церамиды, фосфолипиды и минералы воссоздают защитный барьер и удерживают его.

Негативные свойства свободных радикалов воздуха города отлично нейтрализуют такие ингредиенты anti-pollution-косметики, как феруловая кислота и экстракты некоторых растений — например, сосновой коры, байкальского шлемника, гамамелиса, зеленого чая, черники.

Средства для ночного ухода часто включают в себя мощные реологические компоненты, например кофеин, декстран, масло гинкго билоба и экстракт конского каштана. Эти вещества великолепно стимулируют кровоток и метаболизм на клеточном уровне. Этому же эффекту способствуют энергетические молекулы наподобие аденозима и коэнзима.

Какая текстура anti-pollution-косметики предпочтительнее?

Основанные на липидах продукты образуют так называемые жировые молекулы: они проникают сквозь гидролипидный слой кожи, допуская проникновение вредных веществ и агентов в эпидермис. Гелевые легкие структуры не проникают настолько легко в глубинные слои кожи, но и не препятствуют ее питанию активными полезными веществами. Именно поэтому в anti-pollution-косметике предпочительнее водные основы — в виде геля, эмульсии, флюида или крема.

Активная увлажняющая формула тоже может быть плюсом — но ее довольно легко получить из другой бьюти-продукции, которую можно комбинировать с anti-pollution-средствами.

Очень важна в плане борьбы с загрязнениями окружающей среды и технология пленкообразующего слоя. За его формирование отвечают кератиноциты рогового слоя эпидермиса, используя для создания своеобразного «щита» от патогенных организмов естественную и привнесенную косметикой влагу. Подобный эффект возможен при содержании в бьюти-средстве биосахаридной смолы — она создает практически дополнительный тончайший слой кожи, который задерживает поллютанты внешней среды и препятствует их проникновению внутрь клеток эпидермиса.

Anti-pollution-косметика: наносить утром или вечером?

Различные типы косметики направлены на решение различных задач и должны применяться и утром перед выходом на улицу, и вечером перед сном. Все зависит от того, что конкретно содержится в тюбике или баночке. Барьерная защита кожи — SPF-фильтр — важное свойство косметики для дневного применения. Для дополнительного эффекта в течение дня косметологи советуют наносить на кожу после anti-pollution-косметики праймер, тональную основу, минеральную пудру — они тоже будут защищать кожу от вредного воздействия воздуха и солнечных лучей.

Восстанавливающие, увлажняющие и улучшающие межклеточное питание и дыхание компоненты скорее характерны для косметики ночного ухода.

Оптимально сочетание обоих типов косметики — кожу необходимо максимально защищать днем, тщательно и бережно очищать вечером и восстанавливать ночью, давая ей отдохнуть и напитаться полезными веществами.