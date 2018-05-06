Ещё
Удачный старт, или веские причины начать день с секса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Удачный старт, или веские причины начать день с секса 

Anews 24 минуты назад
Фото: Anews
Большинство граждан не занимаются утренним сексом из-за ряда причин: нехватка времени, другие люди в квартире и прочих раздражителей. Однако утренний секс имеет массу преимуществ и эксперты советуют не отказывать себе в таком наслаждении.
Бодрость
Утренний секс бодрит и заставляет мозг работать лучше и быстрее не хуже чашки кофе. За счет повышения уровня кислорода в крови из-за оргазмов человек сможет проснуться легче, а также развить когнитивные способности мозга. Расслабление
Далеко не все просыпаются с прекрасным настроением и большинство девушек сразу начинают думать о списке дел на день, но секс может исправить эту ситуацию. Ученые доказали, что утренний интим является альтернативой медитации и помогает снизить уровень стресса. Настроение
Благодаря высвобождению гормонов в процессе секса у человека значительно улучшается настроение и он чувствует себя счастливым. Также благодаря «гормону любви» взаимоотношения партнеров могут значительно улучшиться, а их привязанность усилится. Спонтанность
Если же у пары произошел утренний секс, зачастую он вышел незапланированным, ведь такие вещи попросту нельзя включить в список обязательных дел. Такая спонтанность положительно влияет на организм и может оживить отношения с партнером. Комплексы
В некоторых случаях утреннее состояние, когда мозг проснулся не до конца, замедляет тормозные реакции из-за чего человек ощущает себя раскованнее. Если в этот период заняться сексом, он поможет отодвинуть комплексы на второй план, поскольку человек просто не будет задумываться о своем внешнем виде. Фигура
Канадские ученые подтверждают, что один час секса с легкостью заменяет 30 минут упражнений в тренажерном зале и помогает сжечь 180-240 калорий. Благодаря регулярному утреннему сексу можно заметно улучшить фигуру и оздоровиться.]]>
Anews: последние новости
Двигайся! Жуткая цена сидячего образа жизни Кальций для ногтей и другие заблуждения о витаминах Никаких гаджетов: вредные привычки, мешающие вам выспаться
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голубкина рассказала правду о разводе3
Женщина-трансгендер встречалась с 2000 мужчинами18
Трагическая история самой уродливой женщины в мире30
Летучая показала «персик» в красном бикини32
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами29
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение