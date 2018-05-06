Ещё
Ученые рассказали, каким парам нельзя спать вместе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые рассказали, каким парам нельзя спать вместе 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Британские ученые пришли к выводу, что есть пары, которым мешает не только сексуальная несовместимость или психологическая. Существуют типы людей, которым стоит спать в двух разных постелях из-за несовместимости во сне.
Одни относятся к типу "чувствительные" — такие люди спят очень чутко и просыпаются от любого шороха, а вторые могут спать при любых условиях. Несовпадение типов во сне чревато испорченными сексуальными отношениями, отмечают эксперты. Поэтому лучше таким парам расходиться на сон по разным кроватям.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: мы знаем, что с вами не так
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами30
Простой тест покажет, насколько вы умны17
Летучая показала «персик» в красном бикини32
Женщина-трансгендер встречалась с 2000 мужчинами26
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение