Ученые рассказали, каким парам нельзя спать вместе

Британские ученые пришли к выводу, что есть пары, которым мешает не только сексуальная несовместимость или психологическая. Существуют типы людей, которым стоит спать в двух разных постелях из-за несовместимости во сне.

Одни относятся к типу "чувствительные" — такие люди спят очень чутко и просыпаются от любого шороха, а вторые могут спать при любых условиях. Несовпадение типов во сне чревато испорченными сексуальными отношениями, отмечают эксперты. Поэтому лучше таким парам расходиться на сон по разным кроватям.