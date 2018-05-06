Красота и здоровье кожи: ночной уход

СодержаниеНочной уход для красоты и здоровья кожиПравила ухода за кожей лица до 25 летКак использовать ночной крем?Правила выбора крема для лицаНочной уход за кожей рукПолноценный сон для красоты и здоровья кожи

Для того, чтобы кожа всегда выглядела молодой и свежей, не обязательно делать «уколы красоты». Достаточно будет организовать правильный ночной уход. Почему нельзя использовать дневной крем в качестве ночного? Как правильно его наносить, чтобы обеспечить максимальный эффект? И когда можно лечь спать без крема? Об этом и о других правилах ухода расскажем сегодня.

Ночной уход для красоты и здоровья кожи

Поскольку днем коже приходится бороться с вредным влиянием окружающей среды, процессы ее восстановления запускаются, когда человек спит. Наибольшую опасность для здоровья кожи представляют:

вредное влияние ультрафиолетового излучения (кстати, самой распространенной причиной появления морщин до тридцати лет считается фотостарение кожи); содержание в воздухе вредных примесей; недостаточная влажность.

Поэтому не страшно, если дневной крем не будет содержать большое количество питательных веществ, главная его функция — защита от вредного воздействия окружающей среды. Для этого в его составе должны быть SPF-фильтры и другие защитные вещества, способные бороться со свободными радикалами, которые могут образоваться, в том числе, и на фоне вредного воздействия окружающей среды.

У крема, обеспечивающего ночной уход за кожей, задача несколько иная — восстановление «сил» кожи, затраченных на борьбу с воздействием вредных факторов в течение дня. Для этого ночной крем должен содержать достаточное количество витаминов, масел и других полезных веществ, способствующих активизации регенерационных процессов кожи. Именно поэтому использование дневного крема в качестве ночного ухода приводит к тому, что кожа не получает поддержку, благодаря которой она может долгое время сохранять красоту и молодость.

Правила ухода за кожей лица до 25 лет Кожа лица требует постоянной заботы. Исключение составляет разве что возраст до 25 лет, когда ночной уход с использованием питательного крема можно исключить. Считается, что в этом возрасте коже для восстановления хватает собственных ресурсов. Правда при условии, что женщина не является постоянной клиенткой соляриев. Учеными доказано, что за две минуты в солярии человек получает такую же дозу ультрафиолетового облучения, как за час на пляже.

Тем не менее отсутствие необходимости использовать ночной питательный крем не говорит о том, что следует отказаться и от других средств ухода — тоника и пенки для умывания. Недостаточно очищенная кожа не в состоянии нормально дышать, вследствие чего на ней появляются черные точки, да и цвет лица тоже может измениться не в лучшую сторону.

Как использовать ночной крем?

Утверждение о том, что если лечь спать под утро, то обязательно проснешься с отеками — миф. Такая неприятность может случиться в случае неправильного использования косметики для ночного ухода. Крем для ночного ухода за кожей должен хорошо впитаться, поэтому наносить его следует тонким слоем за час-полтора до сна. Если слой получился слишком толстым, нужно удалить лишнее, промокнув лицо тонкой салфеткой. Слой крема для век должен быть еще тоньше, к тому же наносить его следует, не затрагивая ресничный край. Чем ближе будет крем к слизистой оболочке, тем выше вероятность появления утренних отеков под глазами.

Правила выбора крема для лица

Не все ингредиенты, входящие в состав ночного крема, могут быть одинаково полезными для разного типа кожи. Например, гиалуроновая кислота удерживает влагу в тканях, что очень хорошо для сухой кожи. Однако если у женщины имеется склонность к утренним отекам, то использование крема, ее содержащего, только усилит отечность. Поэтому средства с гиалуроновой кислотой для ночного ухода за такой кожей лучше не использовать. Альтернативное решение — применение кремов, содержащих мочевину. А кремы, содержащие полиненасыщенные кислоты Омега-3 в случае аллергии на рыбные продукты могут вызвать покраснение кожных покровов. Вместо таких средств лучше выбирать кремы с растительными маслами.

И еще один важный момент — используя крем для лица, не стоит забывать о шее и зоне декольте. Если морщины на лице можно замаскировать при помощи декоративной косметики, то шея без слов выдает возраст женщины.

Ночной уход за кожей рук В отличие от кожи лица, правила ухода за кожей рук несколько иные. Так, например маски для рук перед сном смывать не рекомендуется. В идеале наносить их на кисти толстым слоем непосредственно перед сном под хлопчатобумажные перчатки и приучить себя спать в них хотя бы один раз в неделю. Небольшие ночные удобства утром с лихвой компенсируются нежностью и гладкостью кожи рук.

Полноценный сон для красоты и здоровья кожи

Ночной уход за кожей дополнит полноценный сон. Считается, что лучшее время для сна — с одиннадцати часов вечера до семи утра. Потому как именно в этот период происходит активное обновление клеток кожи. Тем не менее современные косметологи, учитывая ритм жизни большинства женщин, не столь категоричны и советуют просто высыпаться. А чтобы улучшить качество сна, рекомендуют соблюдать некоторые правила:

Приятный ритуал

Если придумать приятный ритуал перед сном, то в кровать захочется быстрее. А там и сон не заставит себя долго ждать. Например, считается, что смотреть телевизор перед сном не очень полезно. Тем не менее, если человек включает сериал и стабильно засыпает на середине серии, то в качестве снотворного это не так уж и плохо.

Ароматный уход

Приятный легкий аромат, витающий в спальне, способствует обеспечению спокойного и продолжительного сна. Например, успокоить нервную систему и уравновесить эмоциональное состояние помогут ароматы лаванды и ладана, а запах розы еще и успокоит кожу. Непременное условие — аромат должен быть очень легким, в противном случае это может спровоцировать обратный эффект.

Температурный режим

В холоде засыпать так же неприятно, как и в духоте. А вот легкая прохлада, напротив, способствует приятному расслаблению и избавлению от внутреннего напряжения. Идеальная температура в спальне — от 18 до 22 градусов. Однако ноги обязательно должны быть в тепле, иначе придется долго считать овец. Если они долго не согреваются, можно надеть носки.

Расслабляющие напитки

Если имеют место случаи бессонницы, о свежезаваренном черном и зеленом чае после семи часов вечера придется забыть. Как альтернативу можно использовать готовые травяные сборы с мелиссой, корнем валерианы, цветками душицы. Но и такой чай пить нужно не позднее, чем за два часа до сна.

Соблюдая эти несложные правила ухода, можно на долгое время сохранить красоту и молодость кожи.

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