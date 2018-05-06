Ошибки по уходу за кожей

Иногда уход за кожей может быть правильным, но содержать небольшие на первый взгляд ошибки. И в итоге кожа будет страдать от этого и выглядеть значительно хуже. МедикФорум собрал все самые частые ошибки.

Смывать косметику одним средством

Это частая ошибка девушек, ведь многие думают, что одного геля для умывания достаточно. Но этого мало для полного очищения лица. Сначала нужно смыть косметику гидрофильным средством, потом мицелярной водой, а уже в конце гелем для умывания. Это особенно актуально для тех, кто использует тональное средство каждый день. Ведь смыть тональный крем — это самый важный шаг для красоты кожи. После этой трехфазной процедуры снятия макияжа, нужно протереть лицо ватным диском, чтобы проверить вся ли косметика смылась.

Ненужные эксперименты со средствами по уходу

Бывают ситуации, когда девушка выбрала себе подходящую линейку средств, например, крем, тоник и сыворотка, но вдруг увидела красивую рекламу и решила, что нужно купить новые средства. Если что-то хорошо сочетается с кожей, не возникает никаких проблем и результат устраивает, никогда не нужно экспериментировать.

Тональная основа не по тип кожи

Если кожа лица сухая, не нужно использовать тон для жирной кожи, ведь есть опасность ее пересушить. Соответственно, можно усугубить жирность кожи использованием тонального крема для сухого лица. Если нужно, чтобы кожа выглядела красиво с макияжем, никогда не стоит покупать тон не по типу кожи.

Растирание крема по лицу

Очень распространенная ошибка среди девушек, ведь многие именно растирают крем по лицу. Мало того, что кожа травмируется, так она еще и растягивается. Крем нужно растереть между пальцами и наносить вбивающими движениями. Таким образом крем наносится гораздо лучше, а кожа не травмируется.

Забывать про увлажнение кожи тела

Если говорить о увлажнении всего тела, то многие девушки это игнорируют. Но не только кожа лица нуждается в увлажнении, но и все тело. После душа обязательно нужно использовать питательное молочко или лосьон. Не стоит пренебрегать этим пунктом, ведь от увлажнения зависит красота кожи.

Забывать о коже рук Также очень распространенная проблема — это пренебрежение состоянием кожи рук. Крем для рук — это средство, которое всегда должно будь под рукой у каждой девушки. Когда слишком холодно или слишком жарко, погода сразу же сказывается именно на коже рук. Она сразу же становится неухоженной, а это портит внешний вид.

Не использовать тоник для лица

Многие девушки уверенны, что для умывания и увлажнения достаточно будет геля для лица, но это не так. Гель — это средство исключительно для умывания. Чтобы увлажнить и успокоить кожу после утренней процедуры, обязательно нужно использовать тоник для лица. Ранее эксперты назвали средства по уходу за кожей, от которых стоит отказаться.