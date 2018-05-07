Причины появления и профилактика артроза после 35 лет

Артроз — одно из наиболее частых заболеваний суставов. Оно не угрожает жизни, но значительно снижает ее качество, так как сопровождается хронической болью, нарушением подвижности поврежденных суставов, а со временем приводит и к инвалидизации. Однако при соблюдении простых профилактических мер риск заболевания снижается в десятки раз. Для достижения ощутимых результатов потребуется немало усилий и терпения: некоторые способы профилактики необходимо использовать в течение всей жизни.

Контролируйте вес Этот совет вам возможно, уже надоел: он кочует из темы в тему… Но пока вы не начнете ему следовать, ваше здоровье не улучшится (даже при четком выполнении всех остальных правил). Ожирение повышает риск множества заболеваний. В их числе артроз коленного и тазобедренного суставов, так как при увеличении веса значительно возрастает нагрузка на структуры опорно-двигательного аппарата. Для контроля веса необходимо следить за своим питанием и вести физически активный образ жизни. При появлении лишнего веса следует исключить из рациона жирную пищу (растительное и сливочное масло, майонез, жирные сорта мяса) и употреблять как можно больше овощей, фруктов, грибов, водорослей и других источников клетчатки. Продукты, богатые нерастворимыми пищевыми волокнами, хорошо сохраняют чувство сытости и при этом имеют минимальную калорийность.

Больше двигайтесь

Многие ошибочно полагают, что чем больше вы двигаетесь, тем быстрее будут «изнашиваться» суставы, а следовательно, риск артроза будет увеличиваться. Это не так. Человек не машина — и чисто механический подход здесь неприменим. Суставы страдают только из-за чрезмерных нагрузок, но умеренные физические упражнения снижают риск артроза. Действительно, при длительной «эксплуатации» хрящ постепенно «стирается», плохое кровоснабжение препятствует его восстановлению — запускается дегенеративный процесс. Внутри хряща нет кровеносных сосудов, питается он лишь из суставной капсулы. Метаболические процессы в хрящевой ткани протекают крайне медленно. А регулярная двигательная активность позволяет укрепить мышцы, связки (то есть перераспределить нагрузку), активизирует метаболические процессы в суставах — и таким образом уменьшает «износ». Гиподинамия — один из факторов риска артроза. Когда человек мало двигается, структуры его опорно-двигательного аппарата постепенно атрофируются: ослабевают мышцы, в результате чего увеличивается нагрузка на тазобедренные и коленные суставы.

Казалось бы! Отказ от лифтов и эскалаторов пропагандируется как лучший способ избегать гиподинамии. Но во всем нужна мера. Некоторые виды физических нагрузок способны навредить. В их числе: — Бег. Он тоже считается защитой от всех болезней, но проблема в том, что многие бегают буквально как придется и в чем придется. А нужно бегать исключительно в кроссовках с хорошо пружинящей подошвой, избегая асфальтных или бетонных покрытий, иначе повышается риск артроза коленного сустава. — Ходьба вниз по ступенькам. Вверх — пожалуйста! Кажется, что подъем тяжелее спуска, но это именно потому, что при подъеме значительная часть нагрузки распределяется на мышцы пресса и бедер. А при спуске — на хрящи и связки коленей. Во время спуска обязательно опирайтесь на перила! — Любые чрезмерные физические нагрузки. Это предупреждение в большей степени касается профессиональных спортсменов. Слишком сильные нагрузки приводят к травматическим повреждениям суставов. Если травмы повторяются часто, вероятность артроза возрастает. Часто микроповреждения могут оставаться незамеченными. Человек отмечает лишь незначительную боль или дискомфорт в коленях или тазобедренных суставах. Неприятные ощущения проходят сами по себе через несколько дней. Однако у таких микротравм есть накопительный эффект: со временем может развиться дегенерация суставного хряща. — Тренировки без разминки или на фоне травмы, чрезмерные нагрузки при низком уровне физической подготовки. Гораздо полезнее каждый день ходить пешком (и подниматься по ступенькам), чем два раза в неделю пробегать 10 км или поднимать штангу.

Любой хирург, занимающийся эндопротезированием суставов, скажет вам, что основная масса его пациентов — это женщины в постменопаузе. Причина — дефицит половых гормонов, который негативно сказывается на структурах опорно-двигательного аппарата.

Принимайте гормональные препараты

В климактерическом периоде постепенно снижается функция яичников. В результате происходит нарушение обмена кальция и потеря костной массы, что приводит к увеличению риска остеопороза, артроза и переломов костей. Избежать этой проблемы позволит прием гормональных препаратов. Обычно назначаются эстрогены и прогестерон. Дозировки подбираются врачом и пересматриваются раз в несколько месяцев по мере продолжающегося снижения выработки собственных гормонов. Заместительная гормональная терапия позволяет не только снизить риск артроза, но и избежать других проблем со здоровьем. Она эффективна в ранней постменопаузе — в течение пяти лет после прекращения менструаций. В дальнейшем для сохранения костей и суставов дополнительно назначаются кальцитонин и бисфосфонаты.

Принимайте… желатин!

Некоторые биологически активные добавки позволяют уменьшить риск артроза. Правда, для этого их придется применять в течение нескольких лет, а то и пожизненно. Исследования показывают положительные результаты применения таких средств: — Глюкозамин (1,5 г в сутки) в комбинации с хондроитином (1,2 г в сутки). Предпочтение следует отдавать комбинированным препаратам, содержащим в одной капсуле 0,5 г глюкозамина и 0,4 или 0,5 г хондроитина. — Гидролизированный коллаген. Продается как в магазинах спортивного питания, так и в продуктовых супермаркетах под названием «пищевой желатин». Да, просто покупаете в магазине желатин и принимаете по 5 г в день. Его можно растворять в небольшом количестве жидкости или употреблять в сухом виде, запивая водой.

Консервативные методы терапии также включают прием хондропротекторов, противовоспалительных препаратов и проведение артротерапии — курса внутрисуставных инъекций препаратов на основе гиалуроновой кислоты и собственной плазмы пациента, насыщенной тромбоцитами. При появлении первых признаков артроза нужно активно заниматься лечением, чтобы замедлить развитие патологического процесса еще на начальной стадии.

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