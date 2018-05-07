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Названа главная опасность крепкой любви
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Названа главная опасность крепкой любви 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Группа исследователей под руководством Криса Фагундеса (Chris Fagundes) из Университета Райса (США) выяснили, что у людей, которые потеряли любимого человека, повышается риск смерти от остановки сердца в течение первых трех месяцев. Об этом сообщает издание Science Alert.
В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 51 до 80 лет, которых разделили на две группы: 32 человека были вдвовами или вдовцами, а 35 попали в контрольную группу для сравнения. Учитывались пол, возраст, вес и состояние здоровья.
Оказалось, что у первых в крови наблюдался повышенный уровень способствующих воспалительным процессам соединений, включая цитокины TNF-альфа (на семь процентов) и IL-6 (на пять процентов). Кроме того, у них на 47 процентов снижалась вариативность сердечного ритма, что способствует развитию сердечной недостаточности. Риск смерти, в среднем, увеличивался на 41 процент, при этом основным фактором становились сердечно-сосудистые заболевания.
Цитокинами называют белки, участвующие в передаче сигналов между клетками. Они образуются в иммунных клетках (главным образом, лимфоциты) и выполняют несколько функций, включая активацию или подавление воспаления.
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