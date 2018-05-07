Что такое маловодие и многоводие во время беременности

Что такое маловодие и многоводие во время беременности Развитие плода в утробе матери происходит в жидкой среде — околоплодных водах, выполняющих самые разные функции. На каждом последующем месяце беременности их количество изменяется. Светлана Александровна Нянина, акушер-гинеколог ФНКЦ ФМБА России, рассказала «Летидору», чем важна околоплодная жидкость, сколько в норме ее должно быть, а также почему в некоторых случаях врачи ставят диагноз «многоводие» или «маловодие». Значение околоплодных вод Околоплодные воды — это среда обитания ребенка до момента родов. Они защищают плод от внешних паталогических воздействий, предотвращают сжатие пуповины между стенками матки и телом ребенка, участвуют в раскрытии шейки матки в первом периоде родов. При снижении объема до 500 мл и менее говорят о маловодии. Если же количество околоплодных вод увеличивается от 1,5 литров и более — это многоводие. Многоводие (олигогидрамнион) встречается чаще, чем маловодие. Как измеряют количество околоплодных вод Измерение окружности живота и высоты стояния дна матки косвенно могут говорить о количестве околоплодных вод. Но более объективным неинвазивным методом считается ультразвуковое исследование. Исследуемую при УЗИ плоскость условно разделяют на квадранты. В этих плоскостях проводят основные измерения, которые позволяют диагностировать патологии, изучать изменение амниотической жидкости и пороков развития. Единицей измерения количества вод является процентиль. Он представляет собой статистический медицинский показатель, который позволяет подтвердить факт наличия или отсутствия генетических патологий плода. Значение процентиля определяется по измерению расстояния от позвоночника до крайнего слоя кожи ребенка, также исследуют процентили веса детей. Результаты полученных значений сравнивают со специальной таблицей, на основании чего и делают выводы. Таблица, по которой происходит измерение околоплодных вод, называется таблицей индекса амниотический жидкости. Она отражает средний нормальный показатель индекса околоплодных вод по неделям беременности — от 16-й недели до 42-й. В дополнительной графе отражены возможные колебания, которые являются допустимыми. Для каждого аппарата ультразвукового исследования такая таблица может иметь немного разные значения, что связано с особенностями измерений, состоянием оборудования и системой оценки результатов. Полученные при УЗИ данные сверяют с таблицей индекса амниотической жидкости. Однако нельзя не учитывать, что точность показателей напрямую зависит и от индивидуальных особенностей беременной женщины, и от квалификации врача-диагноста. Так что оценку, проведенную всего один раз, нельзя назвать достоверной. Точный диагноз ставят в случае наличия прочих соответствующих факторов. Симптомы при маловодии При маловодии беременные ощущают боли в животе, которые усиливаются при шевелении плода. Размеры матки (высота стояния дна матки и окружность живота) не соответствуют сроку беременности, уменьшены. Плод оказывается сжатым, часто испытывает гипоксию при маловодии у матери, в результате чего у него может развиться искривление позвоночника, задержка внутриутробного развития. Симптомы при многоводии Многоводие может быть острым и хроническим. Наиболее тяжелая — острая форма многоводия, когда количество околоплодных вод нарастает быстро в течение нескольких дней. В результате этого возможна гибель плода и угроза разрыва матки. Хроническая форма многоводия характеризуется постепенным нарастанием количества амниотической жидкости, увеличением окружности матки, напряжением матки и появлением флюктуации (когда при щелчке по животу слышно бульканье). При хронической форме женщина жалуется на тяжесть и боли в животе, недомогание, отеки ног. Из-за повышенного образования вод матка поднимает диафрагму, тем самым, затрудняя дыхание и кровообращение самой беременной. Шевеление плода становится слишком активным, а положение — неустойчивым, при осмотре затруднена пальпация мелких частей плода и приглушенное сердцебиение. Большое количество вод в матке не дает возможности плоду принять устойчивое положение, нет фиксации головки плода в малый таз. И в начавшихся родах при внезапном излитии вод есть риск неправильного положения плода. В таком случае врачи стараются делать кесарево сечение. Причины маловодия Причины маловодия сегодня недостаточно изучены. Точно можно сказать, что оно связано с нарушением обменных процессов в организме матери, а также с аномалиями мочевыводящей системы плода. Обычно при выявлении маловодия у женщины она направляется на более тщательное обследование. Еще можно выделить ряд немаловажных факторов: повышенное артериальное давление, ожирение у беременной, нарушение кровоснабжения в плаценте. Причины многоводия Многоводие развивается вследствие повышенной секреторной функции водной оболочки. Можно утверждать, что среди причин многоводия могут быть сахарный диабет, заболевания почек, вирусные и инфекционные заболевания матери, а также несовместимость крови матери и плода по резус-фактору, беременность более чем одним плодом. Многоводие может быть причиной злоупотребления женщиной в питании колбасами, соленьями, маринованными и консервированными продуктами. Вопросу осложнений при многоводии следует уделить особое внимание. Для беременной женщины это грозит поздним токсикозом, ослабленной иммунной системой, преждевременными родами или даже выкидышем. Плоду угрожает кислородное голодание (вплоть до гибели), нарушения в развитии нервной и пищеварительной систем, ослабление иммунной системы. Как лечат многоводие и маловодие Лучшей профилактикой всех неприятностей и патологий беременности является посещение женщиной гинеколога до планируемой беременности. Для лечения маловодия нужно выявить его причину и устранить ее. Если это пороки развития плода, несовместимые с жизнью, необходимо прерывание беременности. Для лечения многоводия чаще используют антибиотики, даже если инфекции не выявлено. Обязательно пациентке прописывают строгую диету, исключают консервированные и соленые продукты, ограничивают количество воды, а также колбасных изделий. Также назначают препараты, улучшающие маточно-плацентарный кровоток (актовегин, трентал, магнезию, эуфиллин, курантил) и витамины (токоферол и аскорбиновую кислоту). В случае острого многоводия прибегают к досрочному родоразрешению. Чаще всего при выявлении многоводия или маловодия пациентка госпитализируется в профильный стационар для полного обследования и лечения с последующим родоразрешением. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!