Найдена шокирующая связь между фастфудом и бесплодием

Австралийские ученые с удивлением обнаружили, что женская способность к зачатию зависит от употребления фастфуда и фруктов.

Исследования с участием шести тысяч женщин, планирующих детей, показали, что все вредные вещества из фастфуда или другой жирной пищи проникают в яйцеклетки, меняя их работу. В свою очередь, соль, сахар и жир меняют метаболизм организма и мешают работе половых органов, пишет издание nation-news.ru.

Культура фастфуда в странах Запада сильно влияет на уровень рождаемости наряду с ухудшением экологического состояния и изменением традиционного образа жизни. Так, 10 — 15 процентов семейных пар из-за увлечения подобной едой не могут завести детей.

Женщины, которые часто едят фастфуд, оказываются бесплодными в два раза чаще, чем тем представительницы прекрасного пола, которые придерживаются правильного питания.

Интересно, что те женщины, которые ели фрукты каждый день, становились неспособными к зачатию всего в 4% случаев.