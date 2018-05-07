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Найдена шокирующая связь между фастфудом и бесплодием
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Найдена шокирующая связь между фастфудом и бесплодием 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Австралийские ученые с удивлением обнаружили, что женская способность к зачатию зависит от употребления фастфуда и фруктов.
Исследования с участием шести тысяч женщин, планирующих детей, показали, что все вредные вещества из фастфуда или другой жирной пищи проникают в яйцеклетки, меняя их работу. В свою очередь, соль, сахар и жир меняют метаболизм организма и мешают работе половых органов, пишет издание nation-news.ru.
Культура фастфуда в странах Запада сильно влияет на уровень рождаемости наряду с ухудшением экологического состояния и изменением традиционного образа жизни. Так, 10 — 15 процентов семейных пар из-за увлечения подобной едой не могут завести детей.
Женщины, которые часто едят фастфуд, оказываются бесплодными в два раза чаще, чем тем представительницы прекрасного пола, которые придерживаются правильного питания.
Интересно, что те женщины, которые ели фрукты каждый день, становились неспособными к зачатию всего в 4% случаев.
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Женский форум
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