9 страшных последствий необдуманной диеты: как похудеть к лету и остаться здоровым

Весна, а любимые джинсы все еще не налезают. И в голове крутится навязчивая мысль: «Пора садиться на диету, чтобы привести себя в порядок к лету». Привлекательной хочется быть каждой, но в погоне за красотой мы часто идем на жертвы и необдуманный риск. Строгие диеты и стремительное похудение могут нанести вред вашему здоровью. Нарушение работы желудочно-кишечного тракта, гастрит и язва, плохое состояние волос, ногтей, кожи и даже зубов, головная боль и головокружение, бессонница, сбой менструального цикла, «диетическая депрессия», а также неправильная работа печени и почек — это только малая часть проблем, которые могут возникнуть из-за диеты.

Привлекательной хочется быть каждой, но в погоне за красотой мы часто идем на жертвы и необдуманный риск

Стройность любой ценой — к сожалению, этот девиз сидит в головах многих женщин, желающих расстаться с лишним весом. Сейчас я урежу себя в еде, обделю, буду держать в строгости, и результат не заставит себя ждать. Так и случается, килограммы тают из-за ограничений, но вместе с ними исчезают хорошее настроение и, самое главное, ваше здоровье. Но задумываемся мы об этом, когда уже бывает поздно.

Килограммы тают под строгими ограничениями, а вместе с ними исчезают хорошее настроение и здоровье

Самая распространенная ошибка происходит тогда, когда мы начинаем подменять понятия «диета» и «голодание». И это страшно! Голодание на 5-7 дней, когда суточное потребление калорий сводится к минимуму и заменяется соками или водой, способно существенно ухудшить состояние желудочно-кишечного тракта, спровоцировать возникновение гастрита и язвы, снизить иммунитет и привести к угнетенному психическому состоянию. Более длительное голодание может привести к серьезным заболеваниям внутренних органов и расстройствам приема пищи.

Жесткие диеты могут спровоцировать гастрит и язву

Сначала вы, конечно же, ощутите эмоциональный подъем и бодрость, так как очистите организм от токсинов, но спустя некоторое время наступит тяжелый период апатии. Вот тут пошатнувшееся здоровье и выдаст весь комплекс неприятностей: от несварения до тремора конечностей и бессонницы. Не заставит себя ждать и сбой менструального цикла, так как вслед за нарушением обмена веществ, спровоцированного диетой, придут гормональные проблемы — и это как раз тот случай, когда последовательность именно такая, а не обратная.

Такой же механизм срабатывает и в случае с модными монодиетами (когда все изобилие вашего привычного рациона заменяется на один или два продукта: это может быть кефир, рис, грейпфрут и так далее). Если же подобная диета задерживается в вашей жизни больше, чем на неделю, то последствия могут быть гораздо жестче и непредсказуемее. С внесением в свой рацион ограничений, вы не только лишаете себя ненавистных калорий, но и витаминов, макро— и микроэлементов, которые поступают в организм с пищей.

Самые губительные для организма затяжные монодиеты

Последствий монодиеты такое количество, что все их перечислить просто невозможно. Самая распространенная и показательная страшилка — дефицит кальция. Он проявляется сухостью кожи, ломкостью волос и ногтей. Если же недостаток макроэлемента наблюдается длительный период, он затрагивает зубы и кости, которые также теряют свою прочность. А это грозит нам уже совсем другими последствиями, нежели потеря блеска волос и красоты ногтей.

Потеря блеска волос и их выпадение — это лишь малая толика проблем, которые может вызывать дефицит кальция

Еще один тип модной диеты — белковая. Популярной она стала благодаря тому, что соблюдать ее очень просто: вы исключаете из своего привычного меню жиры и углеводы, насыщая его продуктами, богатыми белком (диетическое мясо, творог, яичный белок, рыба, соевые продукты, орехи). Сытно, вкусно — ничего не скажешь. Но! Если во время диеты вы не будете регулировать свой водный баланс, другими словами пить достаточное количество воды, рискуете обрести проблемы с почками. А если у вас уже диагностированы подобные проблемы, то такая диета вам вообще противопоказана.

Обычно белковая диета рассчитана на 2-3 недели. Превышать этот срок не стоит, так как при усердном потреблении белка, организм в какой-то момент может не справиться с его количеством и дать осечку. Самое частое осложнение — «камни» в почках, причем это лишь первый звоночек, самый безобидный.

Продолжительная белковая диета может спровоцировать проблемы с почками

Как вы поведете себя после окончания диеты — тоже важно. А этот момент многие упускают из вида. Просто перестать есть «диетическую» еду и переключиться на свое привычное питание — чревато многим проблемами. В первую очередь пострадает желудочно-кишечный тракт, который уже успел перестроиться на более безобидный, щадящий рацион. А тут снова жареная картошечка и куриная ножка. Бунта на корабле со всеми причитающимися неприятностями (вздутие, изжога, колики, «вставший» желудок) не избежать. Второй «отвалится» печень, о чем просигнализирует появившаяся горечь во рту. После долгого воздержания от жирных продуктов даже пара граммов сливочного масла, обрушившиеся на бедный орган, как снег на голову, способны спровоцировать его неверную работу.

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Поэтому мало просто корректно провести диету, не превышая установленный период, нужно правильно вывести свой организм из этого состояния. Именно поэтому я против диет, как таковых. Если, находясь «в диете», вы живете мыслями, когда же все это закончится, и я снова смогу съесть любимую пиццу, мамины пирожки и картошку фри, то это гиблое дело. Такое похудение и начинать-то не стоит. Диета на какой-то срок — это не решение. Если вы действительно хотите улучшить качество своей жизни, навсегда распрощаться с лишними килограммами, стоит начать с того, чтобы полюбить себя. И дать себе — самой любимой и самой лучшей — то, что вы действительно заслуживаете. Это может быть здоровое питание, зарядка, прогулки на свежем воздухе, наведение порядка в доме, занятия любимым делом.

Зачастую за завесой лишнего веса скрываются внутренние проблемы

Ведь если ваша грузность не связана с нарушением обмена веществ и заболеваниями (которые должны лечить только врачи), то искать причину нужно в себе, причем, копая поглубже. Зачастую за завесой лишнего веса скрываются внутренние проблемы (семейные, личностные или профессиональные), которые подстегивают нас к тому, чтобы мы не решали их, а «заедали». И это верный путь в никуда. Если вы действительно хотите похудеть, в первую очередь наладьте контакт с самими собой, а затем подумайте о здоровом питании и активном образе жизни. А для нас, дачников, последний пункт выполнить проще всего. Ведь уборка сада после зимы, посадка рассады, прополка грядок и сбор урожая — это такой же фитнес, только дачный, к тому же бесплатный.