Эффективность трехцветной маркировки еды проверят уже летом 

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Летом может начаться пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора по степени полезности, сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
Проект «Светофор» подразумевает создание в магазинах отдельных полок, на которых будут выставлены промаркированные цветами светофора продукты в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот.
В ведомстве считают, что в зависимости от цвета маркировки — зеленого, желтого или красного — потребитель будет делать «осознанный выбор» при покупке продовольственных товаров. Таким образом, формировать здоровый рацион питания станет проще. Это, в свою очередь, позволит снизить количество заболеваний, связанных с недостатком или избытком тех или иных веществ в организме.
«Пилотный проект может быть запущен летом 2018 года», — сообщили в Роспотребнадзоре. Его презентация может состояться в июне.
Крупные ритейлеры и производители уже сообщили ведомству о готовности присоединиться к эксперименту.