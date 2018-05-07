Диетолог-эндокринолог Клиники Эксперт Ростов Аида Гюльмагомедова расскажет, как привести фигуру в порядок к лету

На сегодняшний день существует устойчивое представление о том, что ожирение — это хроническое заболевание подобное гипертонической болезни и сахарному диабету, иными словами это не просто косметическая или поведенческая проблема. Кроме того, существует четкая связь ожирения с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и даже с онкологией (рак эндометрия, молочной железы, толстого кишечника).

Диетолог-эндокринолог Клиники Эксперт Ростов Аида Гюльмагомедова предупреждает — жесткие диеты для похудения, либо монокомпонентные диеты имеют кратковременный результат и вредят здоровью: лишенный тех или иных продуктов или микроэлементов организм испытывает серьезный стресс, который может не просто остановить метаболизм, но и привести к развитию заболеваний.

По мнению врача Клиники Эксперт Ростов, для нормального функционирования организму нужны абсолютно все компоненты пищи: и белки, и жиры, и углеводы в том числе, а также вода. Однако крайне важно правильное соотношение питательных веществ, иными словами сбалансированное питание.

Аида Гюльмагомедова советует сократить потребление быстрых углеводов, но не отказываться от них совсем. Также доктор рекомендует при похудении ограничить из рациона жиры животного и растительного происхождения.

При этом врач Клиники Эксперт Ростов настаивает на том, чтобы полностью отказаться от вредных и бесполезных продуктов, это продукты быстрого приготовления, фаст-фуд, колбасы, сосиски. Старайтесь максимально ограничить — торты, конфеты, печение, выпечка, ешьте полезные продукты — мясо, рыба, птица, молочные продукты, фрукты, овощи, крупы.

Запомните, еда играет ключевую роль для нашего здоровья в общем — не только для изменения массы тела — она может быть как ядом, так и лекарством!

«Весна — вообще самое хорошее время для того, чтобы менять привычки питания. Основной рекомендацией по изменению питания является сведение к минимуму потребления жиров и калорий. Ограничьте себя в калорийной еде, не пропускайте завтраки, старайтесь регулярно обедать, пейте много воды — и вы обязательно сбросите вес. Кроме того, к ожирению может привести также снижение энергозатрат, иными словами пациент может есть немного, но при этом не расходовать энергию и вес будет расти. Поэтому, меняйте не только пищевые привычки, но и физическую активность, поскольку это играет немаловажную роль не только в снижении веса, но и в сохранении достигнутого результата. Двигайтесь больше: ходите больше, по 6-8 км в день, когда можно, катайтесь на велосипеде в парке, играйте в бадминтон на даче — и ваше тело само поблагодарит вас», — утверждает врач.

Все предлагаемые на сегодняшний день подходы к лечению ожирения сведены либо к уменьшению потребления энергии (меньше есть) за счет правильного питания, либо к увеличению расхода энергии за счет расширения физической активности (больше двигаться), к сожалению все остальные предлагаемые варианты лечения ожирения крайне сомнительны и не езопасны. Запомните, только изменение режима питания и физической активности — единственный надежный и безопасный способ похудеть на всю жизнь.

Однако, если правильные усилия не помогают — нужно искать причину, поскольку ожирение может быть тесно связано с наличием эндокринных заболеваний. Их может быть несколько. Это и заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, инсулиновая резистентность и т.д. «В любом случае, заподозрить одно из нарушений учитывая сопутствующие жалобы, назначить необходимое обследование, а также подобрать принципы правильного питания, методы медикаментозного или хирургического лечения ожирения в каждом отдельном случае может только высококвалифицированный доктор», — утверждает специалист.

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