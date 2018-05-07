Средства личной гигиены, которые лучше привычных

Тампоны и прокладки здорово облегчили жизнь современной женщины, но всё ещё причиняют нам множество неудобств. Мы стойко терпим их, оставаясь уверенными, что другого выбора просто нет. Так ли это?

Тампоны и прокладки вошли в нашу ежедневную жизнь совсем недавно, но уже стали её незаменимой частью. Ещё 50 лет назад единственным спасением в и без того трудный период были сложенные в несколько слоёв куски марли и жуткое резиновое орудие пыток. Такие «прокладки» были заметны под одеждой, в них было жарко, они пропускали неприятный запах и в целом не отличались удобством. Современная прокладка постоянно сползает и сбивается, пропускает запах и раздражает кожу, тампон сушит стенки влагалища и может привести к воспалению, а в отдельных случаях — и к токсическому шоку (летальный исход составляет 5% случаев). Но мы всё равно готовы мириться со всеми их недостатками, лишь бы не возвращаться обратно к «парашюту». Мы даже «не замечаем», что жизненно необходимые средства женской гигиены совсем не дешевы и порой требуют отдельной графы в семейном бюджете: в среднем одна женщина тратит на них около 8-9 тысяч рублей в год.

К сожалению, одноразовые средства личной гигиены в период менстурации дорого обходятся не только нам, но и планете. На их производство тратятся тонны воды, нефти и других природных ресурсов. Использованные, они веками остаются гнить на свалках и никем не перерабатываются. Одна прокладка будет разлагаться около 100 лет. В период менструации женщина использует по 5 прокладок в день и по 350 — в год. Сколько их будет через 30-40 лет? Впечатляет, правда?

Какова же альтернатива?

Менструальная чаша

Менструальная чашечка или капа ныне самая популярная и известная альтернатива тампонам и прокладкам: всё больше женщин отдают предпочтение маленькому силиконовому колпачку. Капа, как и тампон, устанавливается внутрь влагалища, но не впитывает, а только собирает в себя менструальную кровь, что помогает избежать сухости, раздражения и токсического шока. Форма капы повторяет анатомические особенности тела и не ощущается внутри. Механизм её работы очень прост: правильно установленная капа создаёт во влагалище вакуум и плотно прилегает к стенкам, что препятствует протеканию и не допустит попадания внутрь воды (например, из водоёма). Менять капу необходимо по мере наполнения раз в 5-12 часов в зависимости от личных особенностей цикла (но стоит делать это чаще, чтобы не допустить развития бактерий). Капа идеально подходит для путешествий или других ситуаций, когда у вас есть необходимость долго обходиться без замены прокладки. Особой обработки капа не требует, вам нужно только опорожнить её и сполоснуть антисептиком (но если нет возможности, подойдёт и вода).

Многие женщины, перешедшие к использованию чашечек, научившись правильно устанавливать их внутри, отказываются от прокладок и тампонов, а саму капу называют «своей верной подружкой». Капы выпускаются разных размеров, цветов и формы.

Но переход на чашечку всё-таки стоит обсудить с гинекологом. Использовать капу не рекомендуется женщинам с установленной внутриматочной спиралью или при наличии любых гинекологических заболеваний.

Многоразовые прокладки

Назад к истокам, но теперь во всеоружии и без жутких резиновых трусов и булавок в довесок. Используя их, вам нет нужды ежемесячно запасаться их одноразовыми аналогами. Многоразовые прокладки можно купить или сшить самостоятельно по выкройкам, доступным в интернете. Тканевые прокладки приятны на ощупь и не вызывают раздражения, ведь изготавливаются из натуральных материалов. Вы сами можете выбрать, какая ткань подойдёт именно вам. При правильном уходе тканевая прокладка прослужит вам несколько лет. Отличный выбор для не очень загруженных дней или для использования дома.

Менструальные трусы

Теперь мы можем совсем не менять свой привычный образ жизни во время месячных. С виду менструальные трусы совсем не отличаются от обычных. Прокладка здесь уже «вшита» внутрь и готова впитывать столько же крови, сколько способны выдержать два тампона категории «супер». Такие трусики не выделяются под одеждой, не пропускают запаха, а специальный серебряный слой не позволяет бактериям размножаться. Однако обладательницам менструальных трусов необходимо точно рассчитывать время для их замены в зависимости от особенностей собственного организма.

Менструальный морской спонж

Самое экзотичное, и в то же время самое древнее средство женской гигиены, использовавшееся египтянками тысячи лет назад. Да. Вам не показалось. Это морская губка. Полностью натуральный природный тампон, не вызывающий сухости или раздражения. Вы просто отрезаете кусочек губки необходимого вам размера (но не отщипываете, это важно) и устанавливаете её внутрь. После использования вы просто промываете её — и готово. Такая губка может прослужить вам около полугода. К сожалению, придётся приноровиться извлекать её наружу, ведь она, в отличие от тампона, не оснащена специальной ниточкой.

Конечно, при неправильном использовании и несоблюдении правил гигиены все вышеназванные средства могут оказаться такими же опасными, как и их одноразовые аналоги. Некоторые средства требуют больше времени для ухода за ними. К тому же, отказ от привычных средств может быть психологически сложным: нам просто страшно переходить на что-то новое и неизвестное, когда мы уже привыкли справляться со всеми неудобствами. К тому же, не каждая женщина легко решится засунуть в себя губку, согласитесь. Но при правильном использовании и уходе многоразовые средства способны облегчить жизнь своим обладательницам, уберечь их кошелёк и снизить нагрузку на планету.