Причина, почему «бессмысленные» стартапы поднимают огромные инвестиции

Некоторые считают, что такой бум банальных приложений и веб-сайтов приведет к технологическому пузырю 2.0. Тем не менее, в этом еще предстоит убедиться.

Зачастую мы классифицируем технологии по двум признакам: важные и бессмысленные. Поэтому впоследствии мы удивляемся, как казалось бы «глупые» компании показывают высокую оценку стоимости в странных раундах инвестиций.

Витамины и обезболивающие

Многие, включая многих профессиональных инвесторов, разделяют продукты на две категории: витамины или обезболивающие.

Обезболивающие решают важные проблемы. Они облегчают конкретную боль клиента, решают его нужду. Вспомните парацетамол. Он обещает утолить боль. Это уже готовое решение, за которое люди готовы платить.

Многих инноваторов в больших и маленьких компаниях постоянно просят доказать, что их идея действительно важна и заслуживает время и деньги для ее создания. Инвесторы желают вкладывать деньги в решение настоящих или насущных проблем.

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Витамины же не лечат больные места. Вместо этого они обращаются к эмоциональным потребностям пользователей. Мы каждое утро принимаем витамины, однако мы не уверены до конца, что они нам помогают. Мы принимаем их не ради эффективности, а ради психологического облегчения. Мы довольны тем, что делаем что-то хорошее для нашего здоровья, даже если не уверены в том, что это помогает.

Мы можем без особого вреда пропустить прием витаминов, например в отпуске. Многие относят инновации вроде Buzzfeed к витаминам и верят, что это продукт для развлечения — и по большей части они правы. Однако мы часто забываем, что иногда витамины могут стать обезболивающими.

Сайты, которые становятся привычкой

Вспомните самые популярные технологические продукты современности: Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest. Что они продают: витамины или обезболивающие?

Большинство скажут, что витамины, ведь пользователи этих приложений не делают ничего важного и полезного. Прежде чем давать ответ на этот вопрос, обратите внимание на эту идею: привычка — хорошо усвоенное действие, в выполнении которого человек испытывает постоянную потребность; и невыполнение этого действия вызывает боль и дискомфорт.

Вспомните времена, когда вы еще не использовали эти сервисы. Никто не просыпался по ночам в холодном поту и не переживал, что «нужно обновить статус». Людям не знали, что нуждаются в фейсбуке, пока он не стал частью их повседневной жизни, пока он не стал привычкой.

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Конечно, мы немного преувеличиваем, когда называем это болью: на самом деле, это больше похоже на «зуд» — чувство, которое возникает в уме и вызывает дискомфорт. Продукты, формирующие привычки, тоже приносят некое облегчение: они помогают успокоить зуд. Как только мы становимся зависимыми, нам ничего не поможет. Поиск удовольствия и утоление боли — два ключевых мотиватора у всех видов.

Сначала такие технологии предлагают витамины, но как только у вас формируется привычка, они становятся обезболивающими. Казалось бы, легко отказаться от этих бессмысленных продуктов, но это не так: люди все равно будут возвращаться к ним снова и снова. Нужно понимать глубокую психологию человеческого поведения.

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