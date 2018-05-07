Разоблачение: названы самые вредные в плане сброса веса диеты

Популярные методы похудения, основанные на диетических принципах и требованиях ограничивать потребление продуктов, могут не только не дать желаемого результата, — но еще и спровоцируют набор лишних килограммов. Многие из этих методов нерезультативны, поскольку представляют собой просто хорошо раскрученные маркетинговые рекомендации, которые не приносят никакой пользы ни фигуре, ни здоровью. Мнение об этом высказала врач-диетолог Оксана Скиталинская, назвавшая популярные диеты «средством для хорошего заработка». Какие же из популярных методик для похудения по мнению эксперта окажутся скорее всего бесполезными или даже вредными для фигуры? Дробное питание. Принцип употреблять пищу часто, но маленькими порциями нередко озвучивается в рекомендациях для худеющих. Но по словам диетолога, на самом деле нет никаких научных доказательств того, что дробное питание помогает похудеть. Скиталинская отметила, что идея этого метода родилась в период, когда диетологи активно старались предлагать пациентам неординарные способы снижения веса. Концепция отойти от привычного трехразового питания стала одним из таких способов. Подсчет калорий. Вы тоще тщательно следите за тем, что употребляете в пищу и придирчиво читаете этикетки? Между тем, наука обнаружила существование такого парадокса: чем старательнее люди стараются придерживаться здорового питания, тем чаще количество употребляемых ими калорий оказывается на очень высоком уровне. Научные специалисты объясняют это тем, что люди психологически склонны вознаграждать себя чем-нибудь вредным за старательное употребление полезных продуктов. Ограничение калорий. Многие люди с целью похудения просто ограничивают потребление пищи. Но следует знать, что у каждого человека имеется индивидуальный показатель необходимого для жизни минимума калорий (калораж, который требуется организму в состоянии абсолютного покоя). Рассчитывать такую норму лучше вместе со специалистом — только при этом станет понятно, какое ограничение в калориях окажется безопасным.

«Ощутимую нехватку пищи и калорий организм воспринимает как угрозу для своего существования. В результате он замедляет обмен веществ, энергии тратится меньше, и жир уходит крайне медленно», — доказывают ученые.

Обезжиренная диета. Ее сторонники уверяют: чтобы похудеть, нужно не калории считать, а сокращать потребление жиров. Однако данные многих исследований свидетельствуют, что такой метод неэффективен и даже может быть опасен. Ученые подчеркивают: жиры в рационе питания необходимы, поскольку без них организм не усваивает огромную часть витаминов, в том числе витамины А и Е. Именно достаточное употребление витаминов и минералов поддерживает в активном состоянии обменные процессы и ускоряют расход собственного телесного жира для производства энергии. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые представляли 5 наиболее эффективных рекомендаций для продления молодости мозга.