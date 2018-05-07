Витаминный заряд: 13 средств с vitamin С, которые разбудят и вернут коже сияние

Кроме того что витамин С работает как мощный антиоксидант, он еще способен приостановить старение, вернув коже упругость и сияние. И происходит это за считанные минуты после нанесения средства. Так почему у тебя еще нет в косметичке хотя бы одного из этих чудо-помощников молодости и красоты?!

24K Vitamin C Booster Facial Serum, Orogold

Стоимость: 13 500 рублей

Где купить: в корнере Orogold в ГУМе, ЦУМе и в салоне красоты Best

Помимо витамина С, в этой сыворотке присутствуют витамины, А и Е, масло зародышей пшеницы и 24-каратное золото! После такой ударной дозы полезных ингредиентов у мимических морщин нет шансов остаться. Также улучшится цвет лица, вернутся упругость, бархатистость и сияние. 24K Vitamin C Booster Facial Serum можно использовать как самостоятельный уход или же в качестве основы под мейкап.

Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate, Kiehl's Стоимость: 1660 рублей

Где купить: в фирменных магазинах и в интернет-сторе Kiehl's У марки Kiehl's не так давно появилась новая «зарядка для кожи» в виде сыворотки-концентрата Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate. Она содержит 10,5% чистого витамина С, 2% витамина Cg (аскорбил глюкозид) и гиалуроновой кислоты. Вместе эти компоненты работают на улучшение текстуры кожи. Это проявляется сразу. Избавление от морщин же происходит постепенно, но результат стоит того, чтобы немного подождать.

Intensive Skincare, Artistry

Стоимость: 3740 рублей

Где купить: в интернет-магазине Amway

Еще одна сыворотка, в составе которой главные роли исполняют витамин С и гиалуроновая кислота. Эта парочка беспощадна к «гусиным лапкам», носогубным заломам и другим видам морщин, от которых хочется избавиться быстро и безболезненно. Еще одна из фишек Intensive Skincare в ее инновационном колпачке — на него нужно нажать непосредственно перед использованием сыворотки, чтобы чистый витамин С смешался с другими компонентами. Затем потряси флакон секунд 30, замени колпачок на пипетку и только после этого наноси состав на кожу. Эффект после этого средства не хуже любой салонной процедуры, проверено на себе!

Liftactiv, Vichy

Стоимость: 1369 рублей

Где купить: в аптеках и в интернет-магазине Vichy

Это настоящий эликсир молодости, так как в его составе содержится рекордная концентрация витамина С — 15%! Он является сильнейшим антиоксидантом, который способствует укреплению каркаса кожи и повышению ее защитных свойств. Противостоять вредному воздействию окружающей среды и свободным радикалам, которые провоцируют преждевременное старение кожи, помогают неогесперин и полифенол (просто запомни эти слова) сосны приморской. За увлажнение отвечает витамин Е, а за разглаживание и уничтожение морщин — низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Подводя итог, хочется сказать, что в этом небольшом пузырьке (его объем всего-то 10 мл!) сочетаются суперактивные ингредиенты, которые стоят на страже твоей красоты и молодости.

Vitamin C, The Body Shop

Стоимость: от 890 рублей

Где купить: в фирменных магазинах и в интернет-сторе The Body Shop

Дневной крем с витамином С давно стал одним из бестселлеров бренда. Поэтому марка The Body Shop решила обновить полностью линейку, которая так и называется Vitamin C. Теперь в ней есть два вида пилингов (жидкий и кремовый), гель для умывания, увлажняющий крем для лица и отдельно для кожи вокруг глаз. Всего 9 средств способствуют обновлению клеток и отшелушиванию тех, кому уже пора уйти. После этого кожа становится гладкой, цвет лица улучшается, появляется естественное свечение.