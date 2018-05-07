Ученые сочли селфи полезными для здоровья

Зачастую привычка людей регулярно пользоваться гаджетами сопровождается критическими замечаниями со стороны науки. Новое исследование, наоборот, доказывает, что манера селфиться идет людям на пользу. Ежедневные селфи делают людей счастливее, причем их позитивное влияние в этом смысле наблюдается в любом возрасте.

К такому заключению пришли ученые из Ланкастерского университета (Великобритания). Исследователи осуществили довольно необычный проект. По их заданию группа добровольцев каждый день выкладывала в своих сетевых аккаунтах по одной новой фотографии. Спустя два месяца ученые констатировали, что привычка ежедневно фиксировать свою жизнь с помощью фотографии значительно улучшает самочувствие людей. Любопытно, что значительный позитивный психологический эффект был отмечен в отношении людей с разным темпераментом, возрастом и привычками.

«Людям, которые много работают, небольшой перерыв на фотосъемку помогал отвлечься от проблем и расслабиться. Для более инертных людей фотосъемка стала стимулом планировать разнообразное времяпровождение и чаще контактировать с другими людьми. Под фотографиями пенсионеров часто завязывалось общение, защищающее их от гнетущего чувства изоляции», — рассказали об этом сами научные специалисты.