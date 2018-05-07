Ещё
Женщина-вампир из Австралии пьет кровь и не выходит на солнце более 20 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина-вампир из Австралии пьет кровь и не выходит на солнце более 20 лет 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Проживающая на территории Австралии гражданка уже более 20 лет решительно избегает солнечного света. Кроме того, у женщины имеются нарощенные клыки, посредством которых она охотно пьет кровь из тела своего бойфренда. Джорджина Кондон страдает от аллергии на солнце или же неприятного симптома в виде солнечного дерматита, что и вынудило австралийку вести жизнь «вампира». 41-летняя Джорджина Кордон с юных лет страдает от достаточно редкого недуга, но к своему необычному амплуа вампира она пришла в 12 лет. Уже спустя год австралийка отважилась пить собственную кровь, посчитав это весьма вкусным угощением. Девушка проводила такие манипуляции с участием своих друзей и знакомых, а с 19 лет перестала появляться на солнце. Около трех лет назад в ее жизни появился мужчина, который не только оказал ей поддержку, но также сумел разделить столь необычное хобби. Их знакомство завязалось в рамках фестиваля «Жажда крови», который сама Джорджина именует чем-то вроде вампирской версии Рождества. Пара настолько сблизилась, что каждые две недели девушка режет кожу своего возлюбленного лезвием и пьет его кровь.
У Джорджины Кондон есть младшая сестра Пета, которая не страдает от заболевания. Солнечный дерматит не лечится даже современной медициной, но медики могут существенно облегчить состояние больного и устранить симптомы. В частности, при аллергии на солнце возникает неприятная красная сыпь, которая зудит, а также провоцирует появление шелушения и гноя. Аллергическая реакция, как правило, проявляет себя даже в тех местах на коже, которые не подвергались воздействию солнечных лучей. Дело в том, что при болезни, имеющейся у австралийки, не солнце выступает в качестве аллергена, а некоторые вещества заметно ослабляют защиту кожи от ультрафиолета. Именно под воздействием таковых и наблюдается запуск аллергической реакции.]]>
Anews: последние новости
Двигайся! Жуткая цена сидячего образа жизни Кальций для ногтей и другие заблуждения о витаминах Никаких гаджетов: вредные привычки, мешающие вам выспаться
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями9
Крем для загара превратил девушку в Шрека7
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х56
52-летняя Салтыкова восхитила фигурой в бикини8
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью3
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение