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7 признаков, что ваш организм страдает от нехватки сна
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7 признаков, что ваш организм страдает от нехватки сна 

Anews 30 минут назад
Фото: Anews
В случае, если вам знакомы эти тревожные симптомы, это явный признак, что вам срочно пора отправиться спать.
Раздражительность Чем больше в вас копится усталости, тем более раздражительным вы становитесь. Все из-за того, что недосып забирает все силы и организм не может справиться со стрессом. В итоге это может привести к депрессии и множеству расстройств нервной системы. Вечный голод Из-за недостатка сна в нашем организме существенно снижается лептин — гормон, который подавляет голод и поддерживает нашу энергичность. Если вы постоянно голодны и часто перекусываете, может, причина в недосыпе?Вы мгновенно засыпаете Если вы «отключаетесь» сразу, как только голова касается подушки, то это явный признак, что вам просто необходимо хорошенько выспаться. По словам ученых, если человек засыпает менее чем за 5 минут, это означает хронический недостаток сна. Вы выглядите, как будто с похмелья Взгляд выглядит рассеянным, глаза красные, цвет лица тусклый — вам это знакомо? Речь вовсе не о результате шумной попойки накануне. Такой же результат можно получить, если не высыпаться несколько дней подряд. Снижение иммунитета Человек, который постоянно недосыпает, чувствует себя отвратительно и часто «цепляет» к себе простудные заболевания. Это еще один признак того, что ваш организм переутомился, а иммунная система не успевает набирать силы во сне. Согласно статистике, те, кто спят менее 8 часов в сутки, болеют в три раза чаще. Вас не может взбодрить даже кофе Кофе способно зарядить бодростью и дать энергию как минимум на несколько часов. Но что же делать, если он не работает? Увы, кофеин не всемогущ и если он перестал вам помогать, то попробуйте, наконец, вздремнуть. Ваше либидо снижается Согласитесь, очень трудно думать о плотских утехах, когда вы «вырубаетесь», как только ложитесь на кровать. Недостаток сна действительно приводит к снижению полового влечения. И неудивительно: у организма просто нет сил на это. ​
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