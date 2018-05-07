Найдена связь между фастфудом и бесплодием‍

Австралийские ученые установили, что чрезмерное употребление фастфуда и отсутствие фруктов в рационе женщин может стать причиной осложнения зачатия, сообщает портал N+1.

Ученые впервые провели исследование связи между едой и зачатием, наблюдая за рационом более чем пяти тысяч женщин, пытающихся забеременеть.

Ученые опросили ранее нерожавших женщин, находящихся на 14-16 неделе беременности, о том, как долго они пытались забеременеть и чем питались за месяц до зачатия ребенка.

Как оказалось, питание женщин оказалось основным фактором, регулирующим успешное оплодотворение — у женщин, которые ели мало фруктов, риск бесплодия был выше на 4%, а среди тех, кто больше четырех раз в неделю питался фастфудом — на 8%.

Таким образом, ученые отметили высокую важность сбалансированной диеты для женщин, которые пытаются забеременеть.