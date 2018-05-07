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Найдена связь между фастфудом и бесплодием‍
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Найдена связь между фастфудом и бесплодием‍ 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Австралийские ученые установили, что чрезмерное употребление фастфуда и отсутствие фруктов в рационе женщин может стать причиной осложнения зачатия, сообщает портал N+1.
Ученые впервые провели исследование связи между едой и зачатием, наблюдая за рационом более чем пяти тысяч женщин, пытающихся забеременеть.
Ученые опросили ранее нерожавших женщин, находящихся на 14-16 неделе беременности, о том, как долго они пытались забеременеть и чем питались за месяц до зачатия ребенка.
Как оказалось, питание женщин оказалось основным фактором, регулирующим успешное оплодотворение — у женщин, которые ели мало фруктов, риск бесплодия был выше на 4%, а среди тех, кто больше четырех раз в неделю питался фастфудом — на 8%.
Таким образом, ученые отметили высокую важность сбалансированной диеты для женщин, которые пытаются забеременеть.
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Женский форум
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