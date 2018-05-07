Мифы о контрацепции, способные испортить удовольствие

В сексе необходимо избегать веры мифам, которые могут не только испортить близость, но и доставить проблемы со здоровьем. Даже если человек считает себя обознанным в предохранении, стоит обновлять информацию в памяти. Оргазм В древности некоторые народы верили, что женщина обязана испытать оргазм, чтобы забеременеть. В современности все знают, что в процессе оплодотворения оргазм девушки не играет никакой роли. Два презерватива Некоторые считают, что два презерватива защищают надежнее, но на самом деле дополнительный слой лишь повышает риски привести к проблеме. Два презерватива быстрее слипнуться и порвутся, нежели один, что может спровоцировать беременность. Эксперты советуют пользоваться продукцией проверенных производителей, чтобы быть уверенным в надежности защиты.

Зачатие Зачатие происходит, когда сперматозоид достигает созревшей яйцеклетки, и месячные или первый секс не могут этому помешать. Поэтому даже первый интим может закончиться беременностью, когда вычисление овуляции по менструальному циклу тоже не является надежным. Дело в том, что день овуляции может смещаться от стресса или при нерегулярном цикле, а сами сперматозоиды способны жить в матке несколько суток. Поэтому ничто не может гарантировать, что секс при менструации не приведет к беременности. Народные методы Существует рецепт, требующий задействования лимонного сока, который якобы поможет убить всех сперматозоидов во влагалище. Однако кислота очень вредна для слизистой оболочки и может навредить женскому организму. Некоторые пользуются методом горячей ванны, поскольку активность сперматозоидов снижается при высокой температуре. Однако для зачатия достаточно даже одной активной клетки. Поза Поза, когда женщина сверху, не может гарантировать, что зачатия не произойдет, поскольку после попадания в цервикальный канал сперматозоиды стремительными темпами продвигаются в матку. Влагалище не настолько большое, чтобы имелась возможность предотвратить столкновение яйцеклетки и сперматозоида. Экстренный режим Препараты для экстренной контрацепции в своем составе имеют значительную дозу гормонов, которые способны нарушать сложившийся цикл, поэтому такие таблетки используются только в исключительных случаях. Постоянное их употребление может привести к неожиданным последствиям непосредственно для организма. Болезни Презервативы, о чем стоит помнить, служат защитой не только от нежелательной беременности, но также и от разного рода заболеваний, передающихся половым путем. Однако имеются и такие недуги, от которых не спасет даже контрацепция, к примеру, лобковые вши.