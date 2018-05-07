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Эти снимки выглядят шокирующе, но заложенный в них смысл может изменить вашу жизнь!
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Эти снимки выглядят шокирующе, но заложенный в них смысл может изменить вашу жизнь! 

Карельские вести 1 час назад
Сладкое считается хорошим источником энергии. Кроме того, десерты божественно вкусные! И, наслаждаясь ими, мы редко задумываемся о вреде, который они наносят организму. Медики уже довольно давно предупреждают о влиянии избытка сахара на здоровье человека. Все знают о диабете, но никто не вспоминает, что это заболевание с каждым годом забирает все больше жизней.
Ассоциация диабетологов Таиланда организовала успешную информационную компанию, прибегнув к помощи художника Наттакунга Джайнгсема. Выбранный ими слоган очень прост и понятен: «Сладкое убивает». Изображения говорят сами за себя.
Пока еще не поздно, задумайтесь над тем, сколько сладкого вы съедаете! И обязательно поделитесь статьей с друзьями, потому что в этих картинках раскрыта жизненно важная тема!
Карельские вести: последние новости
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Женский форум
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