Как избавиться от сосудистых звездочек?

От чего появляются сосудистые дефекты, какие методы борьбы с ними существуют и что может усугубить проблему? Эти и другие вопросы BeautyHack задал врачу-флебологу клиники Beauty Trend Кареву Максиму Анатольевичу.

Проблема сосудистых звездочек знакома многим, и ее напрасно считают возрастной — появиться она может и в юном возрасте, а вредные привычки, нарушение гормонального фона и лишний вес могут только усугубить ситуацию. Появляться они могут практически на любой части тела, но чаще всего страдают лицо и ноги, — если с первой зоной помогают справиться косметологи, то с сосудистыми дефектами на нижних конечностях смело обращайтесь к флебологам.

В клинике эстетической медицины и пластической хирургии Beauty Trend проблему решают разными методами — с помощью лазерного лечения и инъекций, которые называют склеротерапией. Мы узнали у Карева Максима Анатольевича, врача-флеболога клиники Beauty Trend, кому показаны эти процедуры и существует ли профилактика проблемы сосудистых звездочек.

Сосудистые звездочки — это, в основном, эстетическая проблема. К счастью, на сегодняшний день в клинике Beauty Trend есть несколько методов борьбы с ними. Чаще всего мы применяем склеротерапию — это введение специального склерозирующего препарата с помощью тончайшей инсулиновой иголочки в сосудистые звездочки. А самой новаторскойметодикой в данной индустрии можно считать лазерную терапию сосудов — для этого используем лазеры VBeam для красных сосудов и Cutera Vascular для синих.

От чего появляются сосудистые звездочки?

Проблема сосудистых звездочек, как и все проблемы с венами, появляется по разным причинам, но основной врачи считают генетическую предрасположенность — если у родителей был такой дефект, то скорее всего у детей он тоже с возрастом проявится. Сосудистые звездочки появляются и из-за физических нагрузок, и из-за лишнего веса, а недавно одной из самых распространенных причин стал прием гормональных препаратов — они вызывают дисфункцию сосудистой стенки, поэтому после курса гормонов к нам часто приходят пациентки с такими проблемами.

Сюда же можно отнести и эндокринологические изменения — у женщин они происходят каждый месяц, поэтому мужчины с подобными проблемами к нам обращаются реже и в основном только из эстетических соображений. Наш контингент — это молодые девушки и женщины постарше, которые хотят хорошо выглядеть.

Может ли подобный сосудистый дефект прогрессировать?

Да, очаг может увеличиваться, если не придавать значения этой проблеме и вести нездоровый образ жизни. Есть доказанная причина развития венозной недостаточности — это курение. Существует распространенный факт, что туфли на высоком каблуке тоже могут привести к развитию сосудистых сеточек.

Каждый флеболог знает крылатое выражение: «Варикозная болезнь — это плата человечества за прямохождение».

То есть, просто стоя на ногах, мы уже подвержены развитию проблем с сосудами в ногах, а высокие каблуки этот процесс могут ускорить. Поэтому любой врач рекомендует ежедневно носить туфли с каблуками не больше пяти сантиметров.

Что чувствует пациент во время процедуры?

Оба метода практически безболезненны. Понятное дело, что болевой порог у всех разный, но инъекции проводятся тонкой иглой и чаще всего ощущаются как укус комара. Склеротерапия бывает чувствительна в области бедер, а во время введения препарата пациент может ощущать легкие покалывания и пощипывания. Приблизительно те же ощущения и при лазерном лечении — а в насадке аппарата предусмотрено встроенное охлаждение, чтобы мгновенно охлаждать кожу и избегать покраснений.

Лазером можно убрать и некрасивые вены на кистях рук, но, к сожалению, эта процедура уже будет достаточно болезненной. Мы используем местные анестетики, но эта зона все равно считается очень чувствительной.

Что рекомендуется делать после процедур?

После склеротерапии на зону накладывается стерильная салфетка, затем пациент надевает компрессионный трикотаж, который рекомендуется носить в течение 4-5 дней. Желательно походить в течение 20-30 минут, чтобы препарат лучше распределился. После этого врач должен посоветовать избегать термальных нагрузок — это посещение бань, саун, солярия, а также принятие теплой ванны.

После лазерного лечения нет необходимости носить компрессионный трикотаж — это большой плюс, особенно летом.

Но нужно учесть то, что отправляться в отпуск после удаления сосудистых звездочек не стоит — загорать не рекомендуется ни после склеротерапии, ни после лазерного лечения. Советую отказаться от занятий спортом в течение первых нескольких дней после процедуры, а затем неделю стоит позаниматься в компрессионном трикотаже.

Имеются ли противопоказания или побочные эффекты?

Главное противопоказание — это аллергия на спиртосодержащие препараты. Конечно, при острых тромбозах, во время беременности и в период лактации мы процедуру не проводим.

В вопросе — что безопаснее — конечно, выигрывает лазерное лечение, потому что не нужно ничего вводить в сосуды. После аппарата на коже может быть покраснение, которое проходит в течение недели, а после склеротерапии может образоваться синяк — это абсолютно нормально. Размер гематомы будет зависеть от диаметра сосуда — чем он больше, тем дольше будет рассасываться синяк.

Всех пациентов мы предупреждаем о проблеме меттинга — возникновении новых мелких сосудистых звездочек. К сожалению, от этого никто не застрахован, и повлиять на этот процесс невозможно, — необходимо снова пройти курс процедур. Игнорирование проблемы тоже приведет к развитию дефекта — но это данность.

Единственная профилактика сосудистых болезней — это избегание длительных статических нагрузок, длительного сидения.

Если работаете за компьютером, делайте разминку каждые полтора часа, если занимаетесь спортом — носите трикотаж. А вот доказательной базы о пользе витаминов для сосудов нет — чаще всего они просто дают эффект плацебо.

Какие методы избавления от сосудистых звездочек считаются самыми эффективными?

Склеротерапия или лазерное лечение — на выбор метода влияет величина сосудов. Первый способ помогает, когда сосудистая сетка объемная — препарат вводится непосредственно в сосуд, в результате чего происходит его склеивание. Если же сосудики мелкие, используется лазер.