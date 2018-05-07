Как лечить экзему на руках

Экзема — это аллергическое заболевание. Причиной для ее возникновения может быть индивидуальная непереносимость организмом некоторых продуктов: цитрусовых, яиц, молока некоторых сортов рыбы, аллергия на домашнюю пыль, пыльцу цветущих растений, животных, бытовую химию. МедикФорум выяснил, что делать при такой болезни.

Из-за чего появляется экзема?

Заболевание может быть вызвано нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта, нарушением обмена веществ, погрешностями в питании, расстройствами нервной и эндокринной системы, интоксикацией организма ядовитыми веществами. Образование мелких пузырьков с прозрачной жидкостью, которые могут вскрываться с образованием мокнущих участков — это первые симптомы экземы. Кроме того, к ним относятся воспаленные розовые узелки, сильный зуд, образование корочек на руках на местах расчесов. Самые частые высыпания бывают на тыльной стороне ладони, на пальцах и между ними, на сгибах локтей и под коленями, на предплечье. У детей экзема может появляться на шее, лице и по всему телу.

Что делать с экземой?

Если экзема вызвана бытовыми химическими средствами, то лучше заменить их на более экологически чистые по составу вещества. При использовании химических средств надевайте резиновые перчатки, но следите, чтобы руки в них не мокли. Если ваша работа связана с работой с «химией», то лучше перевестись на другой участок работы. Например, у стилиста-парикмахера появилась аллергическая реакция в виде экземы на краски для волос. Можно остаться работать в салоне, но уже в другой должности — администратора. Если экзема вызвана пищевой аллергией, то продукты-аллергены и их производные нужно полностью исключить из рациона. При острых приступах экземы можно поголодать, пить только чистую воду. Такой метод снизит острый приступ экземы и болевые ощущения. Врач поможет вам подобрать антигистаминные средства, которые можно пить в период обострения (в период цветения и т.д). К сожалению, противоаллергические препараты не дают полного излечения от экземы, а только временное облегчение. Полностью вылечить экзему можно, только изменив привычный образ жизни, исключив из нее все провоцирующие болезнь факторы. Народная медицина тоже дает определенные рекомендации. Траву огуречника (4 ст. ложки) залейте стаканом кипятка, дайте настояться 10 минут, процедите. Смочите настоем салфетку и приложите на больное место. Процедуру можно повторять несколько раз в день. Также можно залить траву яснотки (2 ст. ложки) кипятком (1 стакан) и настаивать 10 минут. Протирайте этим настоем пораженные участки кожи. Ранее ученые рассказали, как экзема появляется у грудничков.