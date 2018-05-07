Правильный уход за кожей лица и удаление шрамов от прыщей

В молодости и подростковом возрасте, акне, является всеобщей проблемой с кожей. У кого есть на коже прыщи, подвержены риску шрамов и следов акне. Такие следы, могут остаться на всю жизнь, если их не лечить. Эти дефекты и признаки прошлого, могут оставаться напоминанием долгое время, после того, как прошел последний прыщ. Поэтому важно знать, какие методы лечения шрамов, от прыщей существуют, и какие из них дают наилучшие результаты. МедикФорум выяснил, как можно справиться с этой проблемой.

Удаление шрамов: процедуры

Устранение шрамов от угревой сыпи, является сложной задачей, и методы лечения сильно различаются друг от друга, часто в зависимости от тяжести рубцевания. Лазерная шлифовка — общий вариант, который полирует верхние слои кожи и, следовательно, уменьшает появление тонких линий и шрамов от угревой сыпи. Основой этого лечения, является избавление кожи от поврежденных клеток и содействие росту новых. Для достижения желаемых результатов, обычно требуется от четырех до шести сеансов. В конце лечения, у большинства людей, появляются значительные улучшения, от длительного процесса восстановления. Лазерные методы лечения, имеют другие возможные негативные факторы, такие как: покраснение, рубцевание и сухость. Еще более инвазивным вариантом лечения, является дермабразия, которая имеет больше побочных эффектов и рисков. Она включает в себя шлифовальное устройство, которое способствует удалению верхних слоев кожи, позволяя избавиться от поврежденных клеток кожи, и не дает развиваться новым. Такая процедура, может быть очень болезненной и потребовать анестезии. Восстановление длительное и неудобное, может занять до 12 недель. Микро дермабразия — еще один популярный вариант, который работает как дермабразия, но имеет менее инвазивный способ. Она также удаляет мертвые поверхности клеток, через процесс отшелушивания, а также помогает выравнивать шрамы от угревой сыпи, чтобы уменьшить их размер и улучшить внешний вид. Микро дермабразия, лучше всего подходит для небольших линий и шрамов, более крупные или более серьезные шрамы, не будут значительно уменьшены по внешнему виду.

Лечение шрамов: Органические средства

К счастью, есть другие варианты лечения рубцов, которые не являются инвазивными, и они естественны, и столь же эффективны. Существуют специальные крема, в составе которых, биологическая сыворотка может, естественным образом растворять поврежденные клетки кожи и стимулировать клеточную связь для восстановления здорового развития клеток. Эта сыворотка контролирует и увеличивает синтез фибробластов и факторов роста кожи, а её антимикробные пептиды, помогают сгладить незначительные несовершенства и восстановить основные элементы структуры кожи. Прежде чем, определиться с методом лечения, стоит детально выяснить причины проблем с кожей и степень последствий. Обратитесь к хорошему специалисту, чтобы правильно подобрать необходимые и эффективные способы и средства по уходу за кожей. Делайте все правильно и будьте неотразимы! Ранее эксперты назвали способы избавиться от прыщей.