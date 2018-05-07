Подготовка к лету. Актуальные косметические процедуры

Для того, чтобы встретить лето во всеоружии многие представительницы прекрасного пола еще с весны задаются вопросом, какие косметические процедуры помогут сделать их более привлекательными. МедикФорум выяснил, какие процедуры позволят привести себя в порядок перед началом летнего сезона.

Какие процедуры можно делать весной?

Между тем далеко не все из них стоит проводить в теплое время года. И как бы сильно не хотелось в самом начале лета быть обладательницей бронзового загара, походы в солярий стоит временно отложить. В летний период стоит избегать не только солярия, но любых манипуляций с кожей, приводящих к ее высушиванию или повреждению (пилинг, обработка лазером и т.п.), т.к. в это время она более всего нуждается в дополнительной подпитке и защите, а никак не в обратном. Несмотря на такое ограничение, специалисты в области косметологии все же не советую на лето полностью отказываться от услуг по уходу за кожей. Идеальным вариантом на жаркий сезон будут Spa процедуры и другие всевозможные сеансы релакса. Они не смогут нанести коже никакого вреда, а только благоприятно скажутся на общем состоянии покрова. Также будет не лишним в жаркий и сухой период подпитать кожу витаминами. Хорошо с данной задачей справится мезотерапия, проводимая без уколов. Не каждый вид этой косметической процедуры подойдет для лета. Если косметолог предлагает провести данную терапию при помощи инъекций, то от этого лучше отказаться, т.к. лишний раз травмировать кожу в это время не стоит. Массаж — это универсальный метод совершенствования кожи, который смело можно использовать как в летний, так и зимний период. Массажные салоны предлагают огромный выбор массажей, начиная от обычного (шведского) и заканчивая всеми его экзотическими разновидностями (тайский, массаж Шиацу и др.). Выбор остается только за клиентом.

Как ухаживать за кожей летом?

В летнее время можно побаловать кожу различными обертываниями. Но все же стоит отдать предпочтение холодным видам, т.к. горячие процедуры могут вызвать сухость кожи. Помимо приятного эффекта охлаждения, обертывание позволит повысить упругость кожи и сократить варикоз. Особую актуальность в жаркое время приобретает гидротерапия. Во время сеанса вода обеспечивает кожу необходимой влагой и благодаря охлаждающему эффекту позволяет расслабиться всему организму. Кроме того, если сеанс происходит на открытом воздухе, можно получить приятный бонус в виде загара. Только важно не переусердствовать, т.к. вода не защитит кожу от солнечных ожогов. Таким образом, если с умом подойти к выбору косметических процедур на летний период, можно добиться не только заметного эстетического эффекта, но и восстановить водно-солевой баланс кожи. Ранее ученые рассказали, как птицы могут спать на лету.