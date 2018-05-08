Что такое эндоморф?

Особенности эндоморфного телосложения Эндоморфам необходимо прилагать гораздо больше усилий, чтобы добиться успехов в зале. Избыточный вес набирается легко, а уходит проблематично. Определить эндоморфное телосложение можно, опираясь на несколько признаков:

Короткие конечности.

Большее количество жировых отложений концентрируется в нижней части живота, ягодицах, бедрах, боках.

Тип фигуры преимущественно грушевидный.

Медленный метаболизм.

Частые приступы усталости и переутомления.

Мышцы, как правило, слаборазвиты.

Обмен веществ у эндоморфов остро реагирует на систематическое употребление нездоровой пищи. Для того, чтобы сбросить вес, таким людям потребуется максимум усилий в тренажерном зале и строгая диета, категорически исключающая жирную, несбалансированную пищу. При этом следует уделять одинаково пристальное внимание этим двум составляющим, потому как только при помощи диеты похудеть эндоморфам не удастся. Как тренироваться эндоморфу Как ни парадоксально, волевые эндоморфы могут достичь больших успехов в бодибилдинге, чем спортсмены с другим типом телосложения. При правильно выстроенном тренировочном графике и сбалансированном питании такой тип людей быстро добивается поставленной цели. Агрессивные диеты с резким отказом от пищи могут спровоцировать противоположный результат, еще больше замедлив метаболизм и усилив накопление жира.

Главный враг эндоморфа — быстрые углеводы и животные жиры. Для эффективного и продолжительного результата людям с таким типом телосложения необходимо увеличить потребление клетчатки и овощей. Идеальным вариантом тренировки для эндоморфа станет сбалансированное чередование силовых и кардио нагрузок. Неоспоримое правило, которое необходимо соблюдать эндоморфу на пути к стройному телу — регулярность. Не допускается пренебрежение графиками питания и занятий, поскольку это может привести к сбою обмена веществ и свести к нулю все предыдущие усилия. Постоянная смена тренировочных комплексов пойдет на пользу. Погружение мышц в состояние стресса в случае с эндоморфным телосложением позволяет быстрее добиться результата. Интересные факты о эндоморфах

Рекомендуемое для других типов людей время тренировки в 40-60 минут эндоморфам не подходит. Их занятия должны длиться 2 часа, а вот количество повторений можно урезать.