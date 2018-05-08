Что такое сушка тела?

Особенности сушки тела Основная задача спортсмена в процессе сушки — сохранить мышечную массу и избавиться от жира. Такой эффект достигается благодаря строго сбалансированной диете, чередованию силовых и кардио тренировок.

Сушке обычно предшествует период усиленного набора массы, что позволяет впоследствии придать телу привлекательный силуэт. Противопоказаниями к сушке могут служить:

Беременность и кормление грудью.

Сахарный диабет.

Заболевания ЖКТ.

Болезни сердечно-сосудистой системы.

Нарушения функции печени, почек, поджелудочной железы.

В период сушки организму приходится настраиваться на новый режим работы в условиях жесткой нехватки углеводов. Поскольку энергетические запасы пополняются преимущественно из мышечных клеток, а жировые отложения организм склонен ревностно охранять, необходимо лишить наше тело выбора и заставить использовать именно жировые клетки. Это достигается путем повышения в рационе белковых продуктов и увеличения силовых нагрузок. Опытные спортсмены с большим объемом мышечной массы дополнительно используют спортивные добавки и другие препараты для сохранения параметров. Питание на сушке Рацион в период сушки тела должен быть преимущественно с высоким содержанием белка, чтобы обеспечить мышцам материал для восстановления. Углеводы необходимо сократить, а профессиональные атлеты и вовсе исключают углеводные продукты из рациона. В качестве основного источника жиров лучше использовать пищу растительного происхождения, а именно орехи и оливковое масло.

Вода в процессе сушки играет немаловажную роль. Многие считают, что необходимо минимизировать потребление жидкости, тем самым выведя ее и из мышц. Однако такое резкое изменение может привести к неприятным последствиям. Употребление воды можно немного ограничить и рассчитывать ее прием с учетом особенностей организма. Лучше сделать это при помощи специалиста. Тренировки на сушке В процессе сушки для построения тренировочного комплекса в основу берутся несколько основных составляющих:

Энергозатратные упражнения на несколько групп мышц ускоряют процесс сжигания жира.

Рабочий вес уменьшается, количество повторов увеличивается. Это ускорит сжигание жира и увеличит приток крови к мышцам.

Короткий и интенсивный тренинг. Достигается путем сокращения перерывов между подходами.

Основной составляющей тренингов в период сушки являются кардио упражнения, а силовая нагрузка используется как средство для поддержания физических показателей.