Что такое протеин?

Действие протеина Протеин — органическое вещество, полипептид, который при попадании в тело человека расщепляется до аминокислот. Они всасываются в кровь и доставляются до тканей организма, в частности до мышц. Здесь белковые молекулы за счет своей сократительной функции позволяют мышечным тканям быстрее восстанавливаться и при этом в разы увеличивать число клеток ткани.

Также протеин регулирует и другие системы организма, поскольку достаточный уровень белка повышает иммунитет, налаживает гормональный фон (из белков состоят ферменты) и поддерживает структуру и форму клеток.

Протеин еще используется при похудении, так как содержит медленно высвобождающуюся энергию, вследствие чего аппетит человека снижается, чувство насыщения приходит быстрее. Правила приема протеина Прежде чем использовать спортивную добавку, необходимо рассчитать суточную норму белков для собственного организма и выяснить, какое количество данных макроэлементов вы получаете с пищей. При отсутствии занятий спортом на килограмм веса приходится 2-2,5 гр белка. При кардионагрузках количество белка увеличивать не придется, а вот при силовых занятиях рекомендуют принимать больше протеина — от 3-4 гр на 1 килограмм массы тела.

Поскольку протеин — вещество органическое и необходимое организму, принимать его можно в любое время суток. В день силового тренинга лучше выпить протеиновый коктейль после тренировки и перед сном, чтобы даже ночью тело не сжигало доступные ему источники энергии (мышцы), а расходовало энергию из белка. В дни отдыха протеиновый коктейль может служить перекусом. Перед тренингом предпочтение стоит отдавать сывороточному протеину или BCAA, поскольку содержащиеся в них быстрые углеводы повысят выносливость организма. Размер 1 порции при наборе массы должен составлять от 32 до 35 граммов, а при похудении — не больше 15 граммов. Побочные эффекты Основным побочным эффектом является аллергическая реакция, возникающая при индивидуальной непереносимости компонентов. Однако, согласно данным исследовательского центра SUN, в долгосрочной перспективе постоянное употребление повышенных доз протеина может стать причиной развития ишемической болезни сердца и других сосудистых заболеваний.