Что такое ягодицы?

Особенности строения ягодиц Ягодичные мышцы у мужчин и женщин немного различаются по анатомическому строению, в особенности формой и расположением. В остальном у обоих полов они представлены тремя группами:

Большие ягодичные мышцы. Отвечают за разгибательные движения в тазобедренном суставе, отведение и приведение, поворот наружу. Стабилизируют положение ног и коленного сустава во время ходьбы.

Средние. Отвечают за отведение бедра в сторону, повороты внутрь и наружу, стабилизируют корпус при беге и ходьбе, удерживают тело в вертикальном положении.

Малые. При зафиксированном бедре удерживают туловище вертикально, отвечают за повороты внутрь и наружу, отведение в сторону.

Ягодицы — очень крупная группа мышц, имеющая, преимущественно, ромбовидную форму и достаточно сложно поддающаяся тренировке. Ключевое влияние на строение и форму ягодичных мышц оказывает генетика. Следовательно, изменить с помощью физических упражнений и питания ширину мышцы невозможно. Доступно только увеличение толщины мышечных волокон, на чем и строится программа тренировок. Как тренировать ягодицы Изучив строение ягодичных мышц, можно с легкостью подобрать упражнения, которые с высокой вероятностью помогут придать этой части тела округлые формы. Питание — одна из важных составляющих любой тренировки, что также следует учитывать, разрабатывая долгосрочную программу.

Среди наиболее популярных упражнений для проработки ягодичных мышц можно отметить:

Приседания. Основное упражнение, которое выполняется с утяжелением или без. В процессе выполнения крайне важно соблюдать технику, иначе эффекта не будет.

Выпады. Также эффективный способ накачать красивую попу. Упражнение имеет выраженное воздействие именно на ягодичную область и низкое влияние на ноги. Выполнять выпады стоит только после приседаний.

Мертвая тяга. Выполнять можно с гантелями или штангой, разница только в воздействии на область спины. При использовании гантелей оно будет минимальным.

К наименее эффективным, но также широко применяемым упражнениям можно отнести махи ногами, ягодичный мостик, шаги на степ-тренажер и некоторые другие. Интересные факты о ягодицах

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