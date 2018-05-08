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Что такое ягодицы?
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Что такое ягодицы? 

Fiteria 1 час назад
Особенности строения ягодиц Ягодичные мышцы у мужчин и женщин немного различаются по анатомическому строению, в особенности формой и расположением. В остальном у обоих полов они представлены тремя группами:
Большие ягодичные мышцы. Отвечают за разгибательные движения в тазобедренном суставе, отведение и приведение, поворот наружу. Стабилизируют положение ног и коленного сустава во время ходьбы.
Средние. Отвечают за отведение бедра в сторону, повороты внутрь и наружу, стабилизируют корпус при беге и ходьбе, удерживают тело в вертикальном положении.
Малые. При зафиксированном бедре удерживают туловище вертикально, отвечают за повороты внутрь и наружу, отведение в сторону.
Ягодицы — очень крупная группа мышц, имеющая, преимущественно, ромбовидную форму и достаточно сложно поддающаяся тренировке. Ключевое влияние на строение и форму ягодичных мышц оказывает генетика. Следовательно, изменить с помощью физических упражнений и питания ширину мышцы невозможно. Доступно только увеличение толщины мышечных волокон, на чем и строится программа тренировок. Как тренировать ягодицы Изучив строение ягодичных мышц, можно с легкостью подобрать упражнения, которые с высокой вероятностью помогут придать этой части тела округлые формы. Питание — одна из важных составляющих любой тренировки, что также следует учитывать, разрабатывая долгосрочную программу.
Среди наиболее популярных упражнений для проработки ягодичных мышц можно отметить:
Приседания. Основное упражнение, которое выполняется с утяжелением или без. В процессе выполнения крайне важно соблюдать технику, иначе эффекта не будет.
Выпады. Также эффективный способ накачать красивую попу. Упражнение имеет выраженное воздействие именно на ягодичную область и низкое влияние на ноги. Выполнять выпады стоит только после приседаний.
Мертвая тяга. Выполнять можно с гантелями или штангой, разница только в воздействии на область спины. При использовании гантелей оно будет минимальным.
К наименее эффективным, но также широко применяемым упражнениям можно отнести махи ногами, ягодичный мостик, шаги на степ-тренажер и некоторые другие. Интересные факты о ягодицах
Американскими исследователями было доказано, что женщины с пышными бедрами умнее.
Жировые клетки в области таза вырабатывают вещества, позволяющие женщинам жить дольше, препятствуют развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.
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