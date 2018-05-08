Что такое пилатес?

Историческая справка о пилатесе Система была разработана немцем Йозефом Пилатесом. Мальчик родился болезненным и слабым, что подвигло его к разработке собственной техники выполнения упражнений. Она позволила справиться с недугами, и уже к 14 годам юноша обладал крепким здоровьем и физически развитым телом.

Толчок к повсеместному распространению методика Пилатеса получила после миграции создателя в США. Найдя большое количество единомышленников, желающих тренироваться по авторской программе, Йозеф стал продвигать свою систему по всему миру. Особенности пилатеса В основе техники лежит понятие «каркаса прочности». Йозеф считает, что прямые и поперечные мышцы живота являются областью источника энергии для всего тела, именно поэтому большинство упражнения выполняются с концентрации энергии в этом месте. Сторонники считают, что, тренируя мышцы этой области, можно существенно улучшить осанку, снизить риск развития заболеваний или устранить уже появившиеся патологии.

Последовательность, или структура выполнения всех движений, также играет одну из фундаментальных ролей в пилатесе. Она построена таким образом, что позволяет плавно и последовательно включить в работу все группы мышц, тем самым давая равномерную нагрузку на все тело. Точность движений позволяет развить контроль над своим телом, что также широко применяется во многих восточных техниках и йоги в том числе. Однако, в отличие от йоги, пилатес — более динамичная система. Польза пилатеса Данное фитнес направление еще не так популярно в наших широтах, в отличие от Запада или Европы. Описанные ниже преимущества позволят в полной мере осознать преимущества техники.

Плоский живот. Поскольку в основе техники лежат упражнения на брюшную полость, плоский тренированный живот обеспечен каждому занимающемуся.

Ровный позвоночник. Система позволяет стабилизировать положения позвонков, что выравнивает осанку, устраняет боли в спине и пояснице.

Подтянутое тело. Регулярные занятия хорошо укрепляют мышцы, не создавая при этом перекачанный силуэт, а делая его сильным и хорошо развитым.

Контроль дыхания. Этот фактор оказывает расслабляющий эффект помогая снять стресс и беспокойство, улучшить качество сна.

Универсальность.

Программы пилатеса разработаны с учетом особенностей, как женского, так и мужского организма.

Некоторые упражнения системы подходят даже для беременных женщин, что позволяет держать тело в форме даже в этот период. Оздоравливающий эффект позволит подготовить тело к предстоящим родам и быстрее восстановиться после них.