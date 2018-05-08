Что такое становая тяга?

Техника выполнения становой тяги Техника выполнения становой тяги может отличаться в зависимости от ее типа. Видов упражнений несколько:

Классическая.

Мертвая тяга гантелей на прямых ногах.

Румынская тяга штанги.

Тяга «сумо».

Короткая становая тяга.

Классический тип упражнения может выполняться широким, средним, узким, хватом в «замок» или разнохватом. Ноги ставят близко друг к другу, слегка сгибают в коленях, чтобы снизить нагрузку на суставы и позвоночник. Голени должны практически касаться грифа снаряда. Руки и спина прямые, что необходимо для снижения травматичности. Плечи должны быть отведены назад, лопатки соприкасаются. При подъеме спина и голова прямые, выпрямлять колени следует строго вертикально. Особенности выполнения становой тяги При выполнении упражнения крайне важно строго соблюдать технику. В противном случае даже небольшой вес снаряда может оказаться непосильной ношей для спортсмена. Если делать все правильно, квадрицепс, бицепс бедра и ягодицы устанут существенно раньше мышц разгибателей спины.

Нередко выполнение упражнения осложняется короткими пальцами или недостаточно развитыми мышцами кисти атлета, так называемый «слабый хват». В таком случае можно использовать хват в «замок», специальные лямки и крючья. На протяжении всего упражнения необходимо соблюдать строго прямое положение спины, что снизит травматичность и равномерно распределит нагрузку. Также не стоит сразу пытаться взять большой вес. Многие рекомендуют сначала отточить технику выполнения на простых снарядах типа гимнастической палки, а после приступать к выполнению классической становой тяги. Ошибки при выполнении становой тяги Самой распространенной ошибкой начинающих атлетов при выполнении этого упражнения является недостаточная подготовка. Крайне важно соблюдать тренировочный план, не пренебрегать разминкой и растяжкой. Растягивать следует мышцы поясницы, разгибающие мышцы ног. Для этого достаточно выполнить следующие упражнения:

Касание пола руками на прямых ногах. При выполнении этого упражнения важно держать спину прямо.

Касание ступней руками в положении сидя. Упражнение выполняется на гимнастическом коврике, мыски, колени и спина прямые.

Растяжка для ног при помощи любых подходящих упражнений. Это могут быть шпагаты, касания коленями пола, махи прямыми ногами и другие.

Важным моментом остается дыхание и ритм. Плавность — важнейшее условие. Не стоит брать штангу рывками, подъем — выдох, опускание — вдох.