Что такое тестостерон?

Историческая справка о тестостероне Исследования гормонов (от греч. hormao — возбуждать) относятся к 20-м годам прошлого столетия. Само понятие «тестостерон» предложил Эрнест Старлинг, английский физиолог, в 1905 г. Тридцатью годами позднее Эрнсту Лако удалось выделить «кристаллический мужской гормон» из бычьих тестикул. В том же году химик из Югославии Леопольд Ружичка частично синтезировал тестостерон из холестерина. А в 1939 ученый получил Нобелевскую премию за свое открытие. Действие тестостерона Этот мужской гормон принимает участие в формировании первичных и вторичных половых признаков, влияет на азотистый и фосфорный обмен, регулирует половое поведение и сперматогенез. Накопление тестостерона как у мужчин, так и у женщин происходит преимущественно в органах половой системы, а именно:

Клетки семенных канальцев.

Предстательная железа.

Придатки яичников.

Семенные пузырьки.

Матка.

Гипоталамус.

Овариальные фолликулы.

При лечении заболеваний, связанных с нарушением секреции тестостерона или восприимчивости к нему организма, применяются препараты с искусственно синтезированным гормоном. При избыточной выработке тестостерона, что часто наблюдается в период полового созревания, наблюдается ухудшение состояния кожи и развитие таких заболеваний, как акне или себорея.

Как и избыточная выработка тестостерона, нарушение его секреции и снижение уровня гормона в крови неблагоприятно сказывается на здоровье мужчины. Вызвать уменьшение концентрации могут следующие факторы:

Систематическое стрессовое состояние.

Психологические заболевания.

Злоупотребление алкоголем, вредной пищей.

Избыточный вес и малоподвижный образ жизни.

Пагубное влияние внешней среды.

Помимо этих побочных факторов на снижение уровня тестостерона оказывают влияние травмы половых органов, заболевания репродуктивной системы, некоторые заболевания эндокринной системы. Тестостерон в спорте Количество тестостерона в организме напрямую связано с формированием мышечной массы. Чем выше его содержание, тем эффективнее происходит регенерация клеток. Некоторые спортсмены используют препараты, содержащие тестостерон, для увеличения продуктивности. Однако их длительное применение приводит к снижению уровня секреции собственного гормона.