Что такое анаэробная нагрузка?

Анатомическая справка Во время выполнения анаэробных упражнений происходит повышение частоты сердечных сокращений до предельно допустимых объемов, вследствие чего организм стремится к нормализации дыхания и поддержанию жизнеобеспечения путем синтеза энергии из АТФ. При распаде молекул АТФ выделяется молочная кислота, необходимая для лучшего усвоения протеина и быстрого роста мускулатуры.

С помощью анаэробных нагрузок можно увеличить мышечную массу всего тела, а также проработать определенные зоны, при условии, что мышцы уже находятся в тонусе. Именно на таком виде работы основано большинство изолирующих упражнений для более четкого пресса или бицепсов.

Поскольку работа основана на больших перепадах артериального давления, анаэробная нагрузка противопоказана людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, аритмией, проблемами с дыхательной системой, а также при атеросклерозе и сильном искривлении позвоночника. Техника анаэробной нагрузки Аэробный тренинг строится на чередовании высокоинтенсивных и среднеинтенсивных нагрузок. Основная задача — максимально повысить частоту пульса при выполнении упражнения, при этом продолжительность подхода не должна быть больше 3-4 минут. Далее в программу необходимо включить 1-2 минуты полного отдыха. При этом отдых можно проводить по-разному: выполнять дыхательные упражнения или среднеинтенсивную нагрузку, например, отжимания в спокойном темпе.

Основная особенность анаэробного тренинга в его непродолжительности — такая силовая тренировка занимает до 30 минут.

Существуют различные подходы к анаэробным нагрузкам. Самой эффективной считается проработка определенной группы мышц за 1 тренировку по системе «лесенки». Например, вы можете посвятить тренинг проработке пресса. Он будет включать в себя разминку и заминку и 3-4 сета основных упражнений. Первый подход совершается с максимальным рабочим весом и в самом быстром темпе. Затем рабочий вес уменьшается, а количество повторений и время выполнения остается тем же. Упражнения для анаэробной нагрузки Поскольку анаэробная нагрузка служит для наращивания мышц, то подойдут любые силовые упражнения. Однако, учитывая короткий промежуток времени, отведенный на работу, стоит выбирать простые по технике занятия. Базовый комплекс включает в себя отжимания, скручивания и жим штанги. Анаэробную работу не рекомендуется проводить на тренажерах, поскольку при наличии дополнительного рабочего веса эффективность тренировки будет заметно выше.