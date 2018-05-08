Привычки, которые мешают добиться успехов в спорте

Привычка спать на животе

Положение лежа на животе не очень подходит для сна, из-за него поясница вынуждена прогибаться неестественным образом. Спать лицом в подушку невозможно, из-за этого вы поворачиваете голову в сторону, создавая чрезмерное напряжение в мышцах шеи. За одну ночь, проведенную на животе, ничего страшного не произойдет, но если спать в таком положении годами, то в позвоночнике запустятся дегенеративные процессы, они проявятся нарушениями осанки и болями в спине, а также сокращению амплитуды движений и раздражению нервных корешков. Прямым последствием для тренировочного процесса станет сокращение амплитуды движений, оно не позволить выполнять многие упражнения в правильной технике, вы не сможете делать приседания, становую тягу и поднимать гантели над головой безопасно и эффективно.

Решением вопроса станет приобретение привычки спать на боку или на спине, в этом вам должна помочь удобная постель. Подбирайте такую подушку, с которой вы сможете сохранить правильное положение шеи — на одном уровне с позвоночником. Матрас не должен быть очень мягким, иначе вы будете проваливаться в него, спина будет провисать в неестественном положении.

Привычка разминать шею до хруста

Если долго сидеть неподвижно, а потом потянуться или наклониться головой в сторону, то раздастся характерный хруст. Многие люди сделали такую разминку своей привычкой, чем не только раздражают окружающих, но и приносят вред своей шее. Звук хруста сам по себе безопасен, его издают пузырьки в межпозвоночной жидкости по причине резкого движения, именно это движение представляет опасность. Шея — это одна из самых незащищенных частей тела, на нее нельзя воздействовать так грубо и резко.

Неаккуратное движение растягивает связки шеи, что приводит к гипермобильности шейного отдела, на занятиях нарушается механика работы всего верхнего отдела спины, это становится причиной травм во время силовых тренировок.

Если вы чувствуете, что ваша шея затекла от долгой неподвижности, выполните правильную разминку с плавными медленными движениями. Приобретите массажный шарик для шеи и оставляйте его на работе, этот нехитрый тренажер хорошо проработает триггерные точки.

Привычка скрипеть зубами

Безобидная привычка со временем приводит к необратимой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Этот сустав необходимо зафиксировать, что становится причиной гипертонуса жевательных мышц, в напряжение приходят также грудинно-ключично-сосцевидные мышцы и трапециевидные мышцы. От гипертонуса могут возникнуть болевые ощущения в шее, плечах и даже грудном отделе, по этой же причине проявляется сколиоз, нестабильность крестцово-подвздошного сустава и другие нарушения осанки. Если вы не врач, то никогда не свяжете беспричинные боли на тренировках с привычкой скрипеть зубами, эти боли не дадут проводить тренировки с эффективностью и удовольствием.

Для того, чтобы перестать скрипеть зубами, обратитесь к стоматологу, он выяснит причины появления вредной привычки и поможет от нее избавиться. Попытайтесь понять, в какие моменты вы начинаете скрипеть зубами, возможно, вы подвержены сильному нервному напряжению, избавиться от которого помогут дыхательные практики и йога. Попробуйте решить вопрос при помощи массажного воздействия теннисным мячиком, положите его под щеку и проведите в таком положении несколько минут, мячик поможет мышцам расслабиться.

Привычка долго сидеть на месте

Человек создан для движения, но современный образ жизни заставляет от этом забыть. Долгие часы сидения в рабочем кресле становятся привычкой, которую мы переносим и на свободное от работы время. При длительном сидении мышцы-сгибатели бедра и мышцы задней поверхности бедра становятся короче, а поддерживающие спину мышцы ослабевают. Ягодичные мышцы тоже теряют тонус, из-за этого таз подается вперед, поясничные позвонки приближаются друг к другу и сдавливаются. Плечи и голова подаются вперед, тело запоминает это неправильное положение и придерживается его даже при движении. Ухудшения осанки негативно сказываются не только на здоровье, но и на качестве тренировок, мышцы бедра становятся жестче и короче, из-за этого ухудшается техника, вы не можете делать становую тягу без округления спины, что приводит к травмам.

Даже если ваша работа связана с долгим сидением, это не помешает вам быть активным. Вставайте и двигайтесь, почаще подходите к кулеру, чтобы попить воды, вставайте и ходите по кабинету каждый раз, когда звонит телефон, на обеде выходите на улицу. Правильно организуйте свое рабочее место, стул должен соответствовать вашему росту и оказывать хорошую поддержку для спины.

Привычка неправильно двигаться

Во время выполнения становой тяги в зале вы думаете о правильной технике. Почему вы не задумываетесь о ней, когда поднимаете тяжелый пакет с пола? В этот момент ваше тело выполняет те же самые движения, только не в зале, а в реальной жизни. Каждый раз, когда вы поднимаете тяжелый пакет с округленной спиной или на вытянутых руках, вы способствуете формированию привычки неправильно двигаться. Как бы вы не следили за своей техникой в зале, вам будет сложно отказаться от привычки, выработанной в жизни, упражнения с весами перестают быть эффективными и становятся опасными для здоровья.

Контролируйте свои движения в повседневной жизни, как вы делаете это в зале. Убедитесь в своей правильной технике, позанимавшись с тренером или изучив технические рекомендации по статьям и видеоматериалам. Даже если вам нужно поднять легкую вещь, никогда не делайте этого с круглой спиной, при подъеме на возвышенность никогда не позволяйте коленям падать внутрь. Привычка двигаться правильно не только повысит показатели в зале, но и убережет от травм при повседневных действиях.

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