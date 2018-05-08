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Как сделать диван спортивным снарядом?
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Как сделать диван спортивным снарядом? 

Fiteria 1 час назад
Фото: Fiteria
Самыми распространенными отговорками, чтобы не заниматься спортом, являются отсутствие абонемента в зал и возможности купить спортивные снаряды для личного использования. Не нужно покупать дорогостоящие тренажеры, заниматься дома можно прямо не отходя от дивана.
Домашние тренировки помогут привести фигуру в форму, заниматься ими можно прямо во время просмотра сериала по телевизору.
Пришло время узнать все способы использования дивана!
Приседания на одной ноге
Встаньте боком к дивану, отведите прямую ногу в бок, поставьте ее стопой на диван. Сделайте приседание на одной ноге, слегка отводите таз назад и наклоняйтесь корпусом вперед, чтобы колено не уходило вперед за уровень носка.
Делайте 3 подхода по 20 приседаний для каждой ноги. Упражнение прорабатывает внутреннюю поверхность бедра и ягодичные мышцы.
Ягодичный мостик на диване
Выполняется лежа на диване, разместите стопы согнутых в колене ног на подлокотник. Выпрямите одну ногу и поднимите ее вверх, поднимите таз так высоко, как сможете, сохраните положение на несколько секунд, поставьте ногу обратно на подлокотник. Во время выполнения упражнения с силой напрягайте ягодицы.
Выполняйте по 3 подхода из 20-30 повторов для каждой ноги, мостик эффективно воздействует на ягодичные мышцы.
Отжимания наоборот
Встаньте к дивану спиной, обопритесь руками об его край, отодвиньте ноги на такое расстояние, чтобы бедро было параллельно полу, а угол в колене был прямым. Выпрямите одну ногу, чтобы она стала параллельной полу, одновременно с этим согните локти и опустите корпус вниз, разогните локти и верните ногу в исходное положение. Спина не должна прижиматься к дивану, локти следует располагать как можно ближе к корпусу.
Делайте за тренировку 3 подхода по 20 повторов для каждой ноги. Упражнение заставит работать бицепс и избавит руки от дряблости.
Скручивания на диване
Расположитесь на диване лежа на спине, согните ноги в коленях, руки положите за голову. На выдохе делайте скручивание корпуса вперед, чтобы подбородок почти коснулся груди, на вдохе вернитесь в исходное положение.
Делайте по 3 подхода из 30 скручиваний, это приведет в порядок мышцы брюшного пресса.
Уголок на диване
Сядьте на край дивана, поставьте руки за собой и слегка отклоните корпус назад, ноги согнуты в коленях и стоят на полу. Перенесите вес на руки и подтяните колени к груди, затем выпрямите ноги параллельно полу и снова подтяните к груди. Не опускайте ноги во время выполнения упражнения.
Выполняйте за тренировку 3 подхода по 15 повторов, это упражнение тоже направлено на укрепление брюшного пресса.
На проведение такой домашней тренировки у вас уйдет не более 20-30 минут, поэтому не нужно уверять себя в отсутствии времени на спорт. Всего пять упражнений помогут сделать тело более подтянутым и сильным.
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